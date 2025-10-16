Gracyanne foi arrancada do carro pelos cabelos por bandidos; saiba detalhes

Gracyanne Barbosa detalhou os momentos de pânico vividos durante um assalto na madrugada desta quinta-feira (16/10), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A modelo estava acompanhada da irmã mais velha, Barbara Jacobina, quando ambas foram surpreendidas por criminosos armados em um posto de gasolina.

O crime aconteceu na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, próximo ao Parque Olímpico, quando as duas retornavam da quadra da escola de samba União da Ilha do Governador, onde Gracyanne é rainha de bateria.

Segundo a musa fitness, os bandidos foram violentos desde o primeiro instante. “Foi um susto enorme. Quando minha irmã foi entrar no carro o assaltante já entrou junto com ela apontando a arma para a cabeça dela”, contou ela em entrevista ao colunista Leo Dias.

Mesmo com a mobilidade reduzida — resultado de uma cirurgia no joelho realizada duas semanas antes, após uma lesão durante o "Dança dos Famosos" — Gracyanne não foi poupada na abordagem. “Ele me puxou pelo cabelo, mas eu não consegui descer por causa da perna”, relatou.

A situação ficou ainda mais grave quando os assaltantes, segundo a modelo, a forçaram para fora do carro de maneira brusca.

“Ele me jogou para o outro lado e eu acabei dobrando a perna que não posso. A dor foi horrível… Graças a Deus conseguimos descer. Importante é que estamos bem”, afirmou, aliviada, ao lembrar do momento em que ela e a irmã conseguiram sair do local com a ajuda de uma testemunha, que acionou um carro por aplicativo.

O veículo levado no assalto é uma Land Rover Defender, avaliada em até R$ 800 mil. Gracyanne registrou boletim de ocorrência na delegacia e, apesar do trauma, segue em recuperação física e emocional após o episódio.