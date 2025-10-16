Gracyanne vai parar na sarjeta após ter carro roubado no Rio

Gracyanne Barbosa viveu momentos de tensão na madrugada desta quinta-feira (16), após ser vítima de um assalto na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A modelo fitness e ex-BBB, de 42 anos, teve o carro levado por criminosos enquanto voltava de um compromisso carnavalesco.
Acompanhada da irmã mais velha, Barbara Jacobina, Gracyanne retornava do ensaio da União da Ilha do Governador — escola de samba da Série Ouro na qual é rainha de bateria. A ação criminosa ocorreu na Avenida Abelardo Bueno, e, apesar do susto, nenhuma das duas ficou ferida.
As duas estavam em uma Land Rover Defender 110, avaliada em aproximadamente R$ 800 mil, quando foram abordadas.
Segundo testemunhas, o crime aconteceu nas proximidades do Parque Olímpico, logo após uma parada em um posto de combustível para abastecer o veículo. Gracyanne estava no banco de trás e usava muletas, devido à cirurgia no joelho que realizou há cerca de 15 dias.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram as irmãs sentadas na calçada em frente ao posto, visivelmente abaladas. Após o assalto, elas deixaram o local com o auxílio de um carro de aplicativo e seguiram para a 42ª Delegacia de Polícia (Recreio) para registrar a ocorrência.
Em contato com o portal g1, a assessoria de Gracyanne confirmou que ela está bem fisicamente, embora emocionalmente impactada com a situação.
???? Famosos l Gracyanne Barbosa é assaltada na Barra da Tijuca, RJ pic.twitter.com/RuSBB8JJOP— Notícias Paralelas (@NP__Oficial) October 16, 2025
Saiba Mais
- Mariana Morais Influencer Natasha Azarany revela truques naturais para conquistar sobrancelhas cheias
- Mariana Morais Haysam Ali celebra estreia nas semanas de moda de Milão e Paris
- Mariana Morais Adriane Galisteu surge ao vivo com look 'a vácuo' e parte íntima rouba a cena; veja
- Mariana Morais Clareou lança "Eu e Ela" e dá início ao novo projeto audiovisual
- Mariana Morais Ex-affair volta a expor Vini Jr. e insinua que ganhou flores do jogador
- Mariana Morais A Fazenda: Peoa surta ao vivo e leva bronca de Galisteu: 'Me respeita'