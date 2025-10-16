Gracyanne vai parar na sarjeta após ter carro roubado no Rio - (crédito: Reprodução/X)

Gracyanne Barbosa viveu momentos de tensão na madrugada desta quinta-feira (16), após ser vítima de um assalto na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A modelo fitness e ex-BBB, de 42 anos, teve o carro levado por criminosos enquanto voltava de um compromisso carnavalesco.

Acompanhada da irmã mais velha, Barbara Jacobina, Gracyanne retornava do ensaio da União da Ilha do Governador — escola de samba da Série Ouro na qual é rainha de bateria. A ação criminosa ocorreu na Avenida Abelardo Bueno, e, apesar do susto, nenhuma das duas ficou ferida.

As duas estavam em uma Land Rover Defender 110, avaliada em aproximadamente R$ 800 mil, quando foram abordadas.

Segundo testemunhas, o crime aconteceu nas proximidades do Parque Olímpico, logo após uma parada em um posto de combustível para abastecer o veículo. Gracyanne estava no banco de trás e usava muletas, devido à cirurgia no joelho que realizou há cerca de 15 dias.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram as irmãs sentadas na calçada em frente ao posto, visivelmente abaladas. Após o assalto, elas deixaram o local com o auxílio de um carro de aplicativo e seguiram para a 42ª Delegacia de Polícia (Recreio) para registrar a ocorrência.

Em contato com o portal g1, a assessoria de Gracyanne confirmou que ela está bem fisicamente, embora emocionalmente impactada com a situação.