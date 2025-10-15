Adriane Galisteu surge ao vivo com look 'à vacuo' e parte íntima rouba a cena; veja - (crédito: Reprodução/Record TV)

Adriane Galisteu virou assunto nas redes sociais na noite desta terça-feira (14) durante a formação de mais uma Roça em “A Fazenda 17”. Ainda na abertura do programa ao vivo, o look da apresentadora chamou atenção e rendeu uma enxurrada de memes entre os internautas.

Com um visual temático, Galisteu surgiu com chapéu de fazendeira, botas de couro, cinto com fivela e um macacão marrom colado ao corpo. A escolha do look acabou destacando ainda mais as partes íntimas da apresentadora e provocou comentários na web.

No X (antigo Twitter), o público não perdoou: “Marido da Michele: Coração partido. Galisteu: Lábios divididos”, brincou um usuário. Outro quis saber: “Quem deu zoom aí?” Já uma terceira pessoa ironizou: “Não sei o que é pior: perereca magrinha ou perereca gordinha que marca”.

A repercussão foi tanta que, já na madrugada desta quarta-feira (15), Galisteu decidiu reagir. Em tom bem-humorado, ela comentou as observações dos fãs. “Gente, vocês nunca viram a costura de uma roupa, não? Até eu que sou ciclope tô vendo”, disparou, mostrando que levou tudo na esportiva.

A resposta da apresentadora também gerou reações. “Desculpa, Dri, eu te amo, mas isso não é a costura da roupa, não (risos)”, respondeu um internauta. Outro seguiu na zoeira: “A roupa queria mostrar para o que veio, só esqueceu de avisar”. E teve ainda quem minimizou a polêmica: “Povo parece que nunca viu”.