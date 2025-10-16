Zé Felipe dá resposta desbocada após Ana Castela virar piada na web

Zé Felipe não deixou passar batido uma crítica nas redes sociais e respondeu com ironia uma internauta nesta quarta-feira (15/10), após uma nova foto sua com Ana Castela circular entre os perfis de celebridades no Instagram.

A publicação em questão foi feita mais cedo por Ana, que compartilhou um momento ao lado do cantor na academia. Na legenda, a boiadeira incentivou o amado com bom humor: “Vai voltar a treinar sim”. O registro logo viralizou e foi amplamente comentado.

Entre os muitos comentários, uma seguidora demonstrou incômodo com a frequência das aparições do casal nas redes sociais. Em tom de deboche, escreveu: “Só falta postar se eles já cagaram hoje”.

Sem economizar na ironia, o sertanejo rebateu: “Caguei duas vezes, a Ana cagou só ontem. Beijo”. A interação inusitada rapidamente se espalhou e virou assunto entre os fãs.

A resposta também gerou repercussão nas redes. “Socorro, o Zé Felipe respondeu a mulher, ele tá de olho em tudo”, escreveu um perfil de entretenimento. Outro internauta comentou: “Não aguento que ele não muda, né [risos]”.