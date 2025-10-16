Ana Castela protagoniza primeiro atrito de casal com Zé Felipe; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

Zé Felipe voltou com tudo para a academia, mas o recomeço não foi nada tranquilo. O cantor, que retomou os treinos ao lado de Ana Castela, compartilhou nas redes sociais nesta quinta-feira (16) o resultado da primeira sessão, e deixou claro que o corpo sentiu o impacto.

“Eu voltei para a academia. Está tudo doído. Parece que apanhei”, brincou o sertanejo, mostrando que o esforço físico cobrou seu preço após o período parado.

Clima descontraído no treino



Durante os registros do treino, um momento inédito entre o casal chamou atenção. Em um dos vídeos, Ana aparece com semblante sério e, ao ser abordada por uma amiga que pergunta:

“Ô Ana, você quer que eu tire uma foto com você?”, não perde a chance de ironizar. “Pede pro José! Pede pro filho do Leonardo”, disparou a boiadeira, arrancando risadas da equipe presente.

A interação entre os dois não passou despercebida pelos fãs, que reagiram nas redes com comentários sobre o clima do casal. “Zé tá com um brilho, tá feliz!”, observou uma seguidora. “Eles combinam tanto! Ela é bem humorada igual a ele”, elogiou outra.

Nem todos, no entanto, se encantaram. “'Eles transmitem paz'. Não gente, não sei, mas esse casal não me desce, não tenho boa intuição (minha intuição nunca falhou)”, escreveu uma usuária, dividindo opiniões entre os internautas.