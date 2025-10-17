VÍDEO: João Vicente faz chacota de Gracyanne com amigos

Os rumores envolvendo João Vicente de Castro e Gracyanne Barbosa ganharam uma nova camada nesta quinta-feira (16), quando o ator decidiu transformar a polêmica em piada ao lado dos amigos Gregório Duvivier e Fábio Porchat.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o trio ironizou os boatos de um suposto romance entre João e a musa fitness.

No registro compartilhado no Instagram, Gregório assume o papel de “detetive” e invade a casa de João Vicente com tom investigativo.

“Cheguei aqui na casa do João e quero ver se é verdade que ele está pegando a Gracyanne. Fazer desmentido nas redes sociais é fácil, mas aqui a gente trabalha com a verdade”, brinca o humorista enquanto vasculha os cômodos do imóvel.

A gravação termina com uma cena inesperada: ao abrir a porta do quarto, Gregório encontra João Vicente deitado na cama, mas não com Gracyanne — e sim com Fábio Porchat, nu sob as cobertas. A reviravolta arrancou gargalhadas dos fãs.

“Gracyanne, não é nada disso que você está pensando”, escreveu Gregório na legenda, dando um toque final à brincadeira.

A publicação rapidamente se espalhou nas redes e foi encarada como uma resposta bem-humorada ao suposto affair entre João e Gracyanne, que ganhou força após o vazamento de áudios em que a influenciadora comentava sobre o ator.

Mesmo com a repercussão do caso, João Vicente voltou a negar qualquer envolvimento com Gracyanne Barbosa. Em conversa exclusiva com o colunista Lucas Pasin, foi direto: “Só consigo pensar que é outro João. Juro pela saúde da minha família que eu nunca beijei ela. Estive com ela duas vezes na vida. Já nos falamos pelo Instagram, mas nada demais. Acho ela uma mulher superlegal, mas nunca fiquei”.

As declarações da influenciadora, por sua vez, foram registradas em áudios de abril de 2025, divulgados pela colunista Fábia Oliveira. Neles, Gracyanne elogia João e dá a entender que houve uma conexão entre os dois. “O João é maravilhoso em todos os sentidos, como pessoa agrega muito pra mim. Além de ser gato, culturalmente, né? É um cara de uma outra vida. O pouco que eu estive com ele, eu aprendi muito, isso é bacana”, disse.

Ainda durante a entrevista com Pasin, João afirmou ter procurado Gracyanne para esclarecer a situação. “Então é ela [que está mentindo]. Eu não estou. Mandei mensagem a ela para entender. Uma coisa eu afirmo: nunca fiquei com ela”, reforçou, encerrando o assunto com firmeza.