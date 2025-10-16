VÍDEO: Val Marchiori chora de dor em primeira sessão de quimioterapia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Val Marchiori, de 51 anos, compartilhou com os seguidores um momento delicado de sua jornada contra o câncer de mama.

A empresária passou pela primeira sessão de quimioterapia nesta terça-feira (14), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, dando início a uma nova fase do tratamento após a cirurgia de remoção do tumor, realizada no mês passado.

Em vídeo publicado nas redes sociais na quarta-feira (15), Val surgiu utilizando uma touca gelada, método que ajuda a minimizar a queda de cabelo durante a quimioterapia.

O equipamento resfria o couro cabeludo, contraindo os vasos sanguíneos e reduzindo a absorção do medicamento pelos folículos capilares. Segundo ela, essa tem sido uma das estratégias para preservar a autoestima durante o processo.

Em um dos momentos mais emocionantes da gravação, Val não conteve as lágrimas ao relatar o desconforto da medicação.

“Dói demais. Arde. Arde muito!”, desabafou, respirando com dificuldade. Enquanto isso, uma enfermeira tentava confortá-la: “Calma, já tá terminando, só mais um pouco”.

Apesar da dor, a empresária fez questão de tranquilizar o público após o procedimento.

“Passei pela cirurgia de colocação do cateter e pela minha primeira sessão de quimioterapia. Deu tudo certo. Já estou indo para casa, com o coração cheio de fé e esperança”, afirmou, demonstrando gratidão pelas mensagens de apoio que vem recebendo.