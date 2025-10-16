Quem foi Pamela Genini, modelo morta com 20 facadas aos 29 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte brutal da modelo Pamela Genini, de 29 anos, chocou a Itália e reacendeu o debate sobre a violência contra mulheres no país. A jovem foi assassinada na última terça-feira (14/10) pelo próprio companheiro, Gianluca Soncin, de 52 anos, dentro do apartamento onde vivia em Milão.

De acordo com relatos de vizinhos ao jornal Il Giorno, Pamela foi atacada na sacada do imóvel e atingida por cerca de 20 golpes de faca enquanto pedia socorro. O crime, descrito pela imprensa italiana como “selvagem”, ocorreu em plena luz do dia.

Segundo o Daily Mail, o caso ganhou ainda mais repercussão por acontecer logo após a aprovação de um projeto de lei que prevê prisão perpétua para autores de feminicídio, numa tentativa do governo de conter o avanço dessa forma de violência.

Carreira e futuro brilhante

Natural de Strozza, uma vila na encosta leste do Vale do Imagna, na província de Bérgamo, Pamela construiu uma trajetória marcada por ambição e independência.

Além da carreira como modelo, ela se tornou empresária ao fundar uma marca de biquínis com uma amiga e passou a administrar negócios imobiliários de luxo, com propriedades em resorts à beira-mar e um escritório em Milão.

Na televisão, chegou a participar de campanhas de moda de alto padrão e integrou o elenco do reality "A Ilha de Adão e Eva", aos 19 anos. Nas redes sociais, costumava compartilhar registros da rotina entre Milão, Monte Carlo e Dubai, exibindo um estilo de vida sofisticado e conectado ao universo fashion.

Entre as últimas imagens publicadas por Pamela estão as feitas em setembro, durante o Festival de Cinema de Veneza. Nas fotos, ela aparece deslumbrante em um vestido prateado, acompanhado da legenda enigmática: “múmia do tapete vermelho”.