Gracyanne é pega na mentira e é exposta por João Vicente Castro

João Vicente Castro voltou a negar qualquer envolvimento amoroso com Gracyanne Barbosa.

Em conversa exclusiva com o colunista Lucas Pasin, o ator foi categórico ao dizer que “nunca beijou” a musa fitness, mesmo após a repercussão dos áudios revelados pela coluna de Fábia Oliveira, nos quais Gracyanne fala abertamente sobre sua relação com o galã de "Vale Tudo".

Ao tomar conhecimento das declarações da ex-mulher de Belo, João reagiu surpreso.

“Só consigo pensar que é outro João. Juro pela saúde da minha família que eu nunca beijei ela. Estive com ela duas vezes na vida. Já nos falamos pelo Instagram, mas nada demais. Acho ela uma mulher superlegal, mas nunca fiquei”, afirmou o ator, negando qualquer romance.

A declaração de João ficou ainda mais firme quando ele confirmou que entrou em contato com Gracyanne após ouvir os áudios.

“Então é ela [que está mentindo]. Eu não estou. Mandei mensagem a ela para entender. Uma coisa eu afirmo: nunca fiquei com ela”, destacou o artista, reforçando sua versão dos fatos.

As gravações de Gracyanne, por sua vez, datam de abril de 2025 e foram divulgadas por Fábia Oliveira. Nos áudios, a influenciadora não poupa elogios ao ator.

“O João é maravilhoso em todos os sentidos, como pessoa agrega muito pra mim. Além de ser gato, culturalmente, né? É um cara de uma outra vida. O pouco que eu estive com ele, eu aprendi muito, isso é bacana”, disse.

Em outro trecho, ela explicou que não se sentia plenamente envolvida na relação. “Mas eu não tô inteira com ele, e eu não tinha o que falar. A gente nem tá ficando nesse momento, depois que eu dei a declaração de querer voltar, a gente conversou e tamo dando um tempo.”