Vidente diz que confronto com Gaby Spanic selou a queda de Fernando Sampaio em 'A Fazenda 17' - (crédito: Record TV)

A passagem de Fernando Sampaio por "A Fazenda 17" terminou de forma conturbada — e, segundo a espiritualidade, era um destino praticamente inevitável.

O tarólogo e vidente Val Couto revelou que a queda do ator foi consequência direta de um erro estratégico e energético: enfrentar Gaby Spanic, uma das participantes mais fortes da edição e símbolo consagrado da televisão latino-americana.

Segundo Val, o embate com Gaby não foi apenas um conflito dentro do jogo, mas uma verdadeira batalha espiritual.

“As cartas mostraram com clareza que no momento em que Fernando decidiu bater de frente com ela, ele rompeu o fluxo natural da própria trajetória. Gaby representa um arquétipo de força, memória afetiva e magnetismo popular. Desafiar isso foi como tentar nadar contra uma maré cósmica”, afirma.

O tarólogo explica que, ao entrar em rota de colisão com a atriz — eternizada como a vilã de A Usurpadora —, Fernando ativou um processo conhecido na espiritualidade como ‘egrégora de resistência’, uma corrente energética que cresce conforme as reações do público e dos acontecimentos dentro do jogo.

“Cada briga, cada comentário negativo, cada polêmica alimentava essa egrégora e drenava a energia dele. O resultado? A rejeição aumentou, o carisma se perdeu e o desfecho foi a eliminação”, completa.

As cartas já anunciavam o corte



Na leitura feita antes da Roça, Val Couto afirma ter visto claramente o símbolo do “corte” no baralho cigano — indicando que o ciclo de Fernando dentro do programa estava prestes a ser encerrado.

“Era uma energia de fechamento. O universo já havia decidido que essa etapa precisava terminar para que novos caminhos se abrissem”, diz.

O conflito com Gaby chegou ao ponto em que a atriz ameaçou deixar o programa caso Fernando permanecesse no jogo, ampliando ainda mais a pressão da audiência e dos colegas de confinamento.

Para Val, essa reação coletiva é típica quando uma figura carrega um arquétipo poderoso: “Ela é mais do que uma participante — é um símbolo. E símbolos não se enfrentam de qualquer forma.”

Lição espiritual e midiática



A eliminação de Fernando deixa uma mensagem importante sobre o universo dos realities: imagem é energia, e energia precisa ser entendida e trabalhada. “Quem não lê os sinais e ignora o campo espiritual do jogo acaba sendo engolido pelo próprio movimento.

Fernando errou ao deixar o ego falar mais alto e perdeu a chance de transformar o embate em aprendizado”, finaliza Val Couto.