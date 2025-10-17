Humorista pode ter sido peça chave no fim do casamento de Tata e Cocielo - (crédito: Reprodução/Instagram)

A notícia da separação entre Júlio Cocielo e Tata Estaniecki pegou os internautas de surpresa na noite desta quinta-feira (16/10). Mas o que ninguém esperava era que o nome de Maurício Meirelles entrasse na história, e não como amigo do casal, mas como protagonista de uma teoria da conspiração.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Bastou o anúncio do término ganhar força para que seguidores começassem a especular que tudo não passava de uma possível brincadeira comandada por Meirelles.

O motivo? Um dos quadros mais famosos do humorista, o Web Bullying, no qual ele assume o celular de convidados para pregar peças com interações reais nas redes sociais.

Foi justamente o histórico do comediante que levou muitos a acreditarem que a separação pudesse ser parte de uma das armações do quadro. Criado nos palcos, o Web Bullying ganhou fama nacional ao envolver celebridades em situações inesperadas, muitas delas com alto potencial de viralização.

Outro detalhe que atiçou a criatividade do público foi a coincidência geográfica. No mesmo dia do anúncio do fim do casamento, a agenda de Maurício Meirelles indicava um show em Canoas (RS), cidade próxima a Cachoeirinha, onde Tata passou parte da vida antes da fama. Nas redes sociais, essa proximidade alimentou ainda mais as suspeitas.

Diante da enxurrada de teorias, o próprio humorista resolveu se manifestar nas redes sociais. “Não fui eu. Não estou fazendo o Web Bullying com o Cocielo. Talvez seja verdade”, declarou Meirelles.