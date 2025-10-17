Maíra Cardi choca ao falar sobre possível traição do marido: 'Tacaria fogo nele'

Depois de viver um relacionamento conturbado com Arthur Aguiar, marcado por mais de 16 traições, Maíra Cardi surpreendeu ao comentar como agiria caso passasse por uma nova infidelidade, agora com seu atual marido, Thiago Nigro.

A declaração foi feita durante entrevista concedida ao colunista Leo Dias. Grávida de uma menina, a influenciadora e ex-BBB assumiu que hoje se considera “assumidamente ciumenta”.

A tolerância que um dia existiu já não faz mais parte de sua vida. “Jamais [perdoaria]! Tacaria fogo nele (risos). Não tacaria, mas um pedaço do membro, eu acho que vale perder. Por que não? (risos). Não, eu não perdoaria”, disparou Maíra.

A influenciadora também deixando claro que, embora trate o tema com bom humor, infidelidade não é algo com que ela lida. “Falo jamais, falo para ele com todas as letras: não existe concessão para isso”, reforçou.

Antes, sua postura era diferente diante de possíveis deslizes amorosos. A própria Maíra reconhece que amadureceu com o tempo e, principalmente, ao lado de Thiago.

“Sempre fui o tipo de mulher que falava assim: ‘Se você me trair, o problema é seu, quem perde é você’. Eu não olhava a vida do outro, não queria saber o que ele fazia, deixava solto. Agora, não. Entendi que deixar solto, solto fica. E, mais do que isso, acredito que quem ama cuida. A gente cuida daquilo que ama. Hoje, eu sou uma mulher ciumenta. Nunca fui. Assumidamente ciumenta — e com orgulho”, confidenciou.

Nem mesmo cumprimentos triviais passam despercebidos, de acordo com a própria influenciadora. “[Sou] aquela que identifica de longe, sente um faro que nem sabe explicar, e fala: ‘Não quero um oi para essa mulher’. É nesse nível”, comentou, aos risos.

A intensidade de seus sentimentos, aliás, é assunto recorrente entre o casal. “Às vezes, o Thiago fala: ‘Ai, amor, você está muito abusiva’. E eu respondo: ‘Não tem problema. Sou mesmo, e com orgulho. Pode me chamar assim’”, completou.

O romance entre Maíra e Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, tornou-se público em 1º de março de 2023. À espera da primeira filha com o educador financeiro, a influenciadora também é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, e de Sophia, de 6, fruto do antigo casamento com Arthur Aguiar.



