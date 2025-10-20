Neymar é pego no pulo usando TV a cabo pirata e web reage - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um detalhe curioso chamou a atenção dos seguidores de Neymar Jr. após o jogador publicar uma foto em seu Instagram. No clique, ele aparece assistindo a uma partida de futebol em casa — mas não foi o jogo ou o ambiente luxuoso que virou assunto nas redes sociais.

O foco dos internautas acabou recaindo sobre o aparelho usado pelo craque para acompanhar a transmissão: uma TV Box da marca BTV.

O dispositivo, conhecido por oferecer acesso a canais de TV fechada, filmes, séries e shows musicais sem cobrança de mensalidade, funciona como uma alternativa a serviços de streaming e assinaturas tradicionais. Basta adquirir o aparelho e o restante é liberado sem taxas recorrentes.

A escolha de Neymar por um equipamento polêmico e que é considerado inimigo das grandes empresas que lutam contra a pirataria, gerou comentários afiados nas redes.

“Não tem ninguém mais trambiqueiro que rico, quanto mais rico mais trambiqueiro”, ironizou uma usuária do Instagram. Outro seguidor disparou: “Ninguém fica rico gastando como rico”. Já um terceiro comentou em tom de crítica: “O cara consegue ter problema com a Receita Federal em todos os níveis”.







