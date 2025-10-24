Luigi Baricelli passa por transformação no visual; veja antes e depois - (crédito: Reprodução/Instagram)

Luigi Baricelli surgiu de visual renovado nesta quinta-feira (23) ao revelar que passou por uma harmonização facial.

Aos 54 anos, o ator optou por um procedimento sutil, que preserva sua identidade e não altera drasticamente seus traços. O resultado foi apresentado ao vivo durante o programa "Fofocalizando", exibido pelo SBT.

A mudança estética rapidamente chamou atenção nas redes sociais. Internautas elogiaram o novo visual do artista, destacando a naturalidade. “Voltou a ficar parecido com ele mesmo quando jovem”, comentou uma seguidora.

Outro elogio afirmou: “O verdadeiro significado de tanto faz… Ou seja: lindo de qualquer jeito.” Já uma terceira observação resumiu o sentimento geral: “Ele estava lindo e ficou maravilhoso!” E ainda teve quem destacasse o equilíbrio do procedimento: “Ficou muito bom, não perdeu as características, realmente rejuvenesceu.”

Vida fora dos holofotes no exterior

Fora das novelas há algum tempo, o eterno galã fez uma rara aparição pública recentemente. Na última segunda-feira (20), Luigi prestigiou a estreia VIP da peça "Um Dia Especial", protagonizada por Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

Atualmente, o ator vive nos Estados Unidos ao lado da esposa, Andreia Baricelli, com quem é casado há 11 anos. Em 2023, o casal conquistou a cidadania americana e segue levando uma vida mais reservada fora dos holofotes da televisão brasileira.