Leonardo escancara climão com Virginia em festa: 'Não se suportam' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Maria Flor Fonseca, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, celebrou seu terceiro aniversário com uma festa luxuosa em Goiás. O evento reuniu amigos e familiares do ex-casal e acabou repercutindo nas redes sociais, especialmente por um momento específico durante o tradicional "parabéns".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a celebração, um dos pontos que mais chamou atenção dos internautas foi a reação de Leonardo, pai de Zé Felipe. No momento, o cantor apareceu ao lado da esposa, Poliana Rocha, que segurava a neta Maria Alice.

Já Virginia estava com a aniversariante no colo, enquanto Zé Felipe tentava manter José Leonardo nos braços, algo que durou pouco, já que o menino acabou se jogando para o colo da avó materna, Margareth Serrão, também presente à mesa do bolo.

A cena do “parabéns” viralizou após Virginia puxar o coro com o grito “e pra Floflo é tudo ou nada...”. Nesse momento, Leonardo virou o rosto, deu um passo para o lado e fez expressões faciais que não passaram despercebidas.

Embora tenha voltado a bater palmas, o sertanejo manteve um semblante visivelmente desconfortável, o que alimentou especulações nas redes.

Entre os comentários, muitos internautas levantaram a hipótese de um clima tenso entre eles. “Gente, acho que eles não se suportam mais”, opinou uma usuária do Instagram.

Outra escreveu: “Um nem olha pra cara do outro”. Já um terceiro comentário chamou atenção para o comportamento do caçula: “O José tá tão distante do Zé Felipe que não consegue nem ficar no colo do pai”.