Filho caçula foge do colo de Zé Felipe e público não perdoa: 'Nem reconhece o pai'

Um momento inesperado acabou chamando mais atenção do que o próprio “parabéns” durante a festa de aniversário de Maria Flor Fonseca, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe.
Enquanto a música era entoada, o caçula do ex-casal, José Leonardo, apareceu incomodado nos braços do pai e, em seguida, pulou para o colo da avó materna, Margareth Serrão. A cena foi registrada em vídeo e logo viralizou nas redes sociais.
A atitude da criança reacendeu um debate que já vinha ganhando força nas últimas semanas: o suposto afastamento de Zé Felipe dos filhos desde que engatou o namoro com a cantora Ana Castela.
A proximidade com a nova parceira e o distanciamento da rotina dos pequenos foram temas de discussões calorosas entre internautas.
Nos comentários das publicações, muitas teorias foram levantadas. “O José Leonardo está tão distante do pai que não quer nem ficar no colo do pai. O Zé Felipe parece ser um estranho”, escreveu uma seguidora.
Outra disparou: “O pai de Instagram é tão afastado dos filhos, que o pequeno nem quis ficar uns minutos no colo do Zé Felipe”.
Além da cena com o filho, outro detalhe não passou despercebido pelos olhos atentos da web: a reação de Leonardo ao ouvir Virginia Fonseca ao microfone.
O cantor, que é pai de Zé Felipe, teria feito expressões de incômodo durante o momento, o que acabou alimentando ainda mais os rumores de um possível mal-estar entre ele e a ex-nora.
