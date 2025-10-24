Pedro Bial fala sobre suposta participação de Grazi Massafera no 'BBB 26'

A próxima edição do “Big Brother Brasil” promete novidades que devem agitar o público e os participantes. O “BBB 26” prepara um grupo especial de veteranos — composto por ex-brothers e sisters de temporadas anteriores — e já desperta expectativa nos fãs sobre quem poderá voltar à casa mais vigiada do país.
Pedro Bial, que apresentou o reality de 2002 a 2016, comentou em entrevista à CNN Brasil quais nomes gostaria de ver novamente no confinamento.
“Acho que ela não voltaria. A Grazi voltaria? Ela virou atriz. Jean Wyllys está muito ocupado fazendo política. A Priscilla do 'BBB 9' seria legal. O Adrilles Jorge, já pensou? Ele sairia preso dessa vez. A Lia era um encanto total”, opinou o jornalista.
Além do retorno de ex-participantes, a nova temporada traz uma dinâmica inédita. Pela primeira vez na história do programa, o público terá o poder de substituir qualquer participante ao longo do jogo.
A troca será feita a partir de um laboratório, onde um grupo de confinados — sem regalias — terá que enfrentar perrengues, se destacar no jogo e conquistar o favoritismo do público para garantir uma vaga oficial na casa.
Outro elemento que promete esquentar ainda mais o clima é o Big Fone. Diferentemente das últimas edições, a casa agora contará com três aparelhos, o que deve intensificar a corrida dos brothers para atendê-los.
