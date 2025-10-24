Maiara troca carícias e recebe beijo de filho de Leonardo: 'Aprovam?'

Na madrugada desta quinta-feira (23), Maiara, da dupla com Maraisa, viveu momentos de grande sintonia ao lado de Matheus Vargas, filho de Leonardo, durante um show em Santa Bárbara de Goiás.

A sertaneja, de 37 anos, protagonizou cenas de carinho e flerte com o cantor de 26, enquanto dividiam o palco em clima descontraído.

A participação especial de Matheus aconteceu durante a performance da música “Um Sonhador”, clássico de Leandro & Leonardo.

Enquanto cantavam juntos, Maiara surpreendeu o público ao abraçá-lo por trás e brincar com a plateia: “Esse pode? Esses vocês aprovam? Vocês são difíceis de aprovar um namorado pra mim”, disparou, arrancando gritos e aplausos dos fãs.

O clima entre os dois esquentou ainda mais no fim da canção. Matheus pegou o chapéu da artista, aproximou-se e simulou um beijo, provocando alvoroço na plateia.

“Foi na boca, foi na boca!”, disse Maiara, aos risos, ao reagir à provocação. Pouco depois, ele voltou a roubar a cena ao segurar a nuca da cantora e dar um beijo demorado em seu rosto, reforçando o clima de intimidade.

Em meio às brincadeiras, a sertaneja ainda sugeriu que a relação entre os dois não é de agora. “O Leo Dias não sabe, se eu fosse contar as histórias antigas. Ele só sabe do Zé Felipe e da Virgínia pra frente”, brincou, deixando no ar que os dois podem ter uma história que vai além do palco.