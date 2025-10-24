João Vicente lamenta vazamento de conversas picantes com Gracyanne Barbosa

João Vicente de Castro, 42, resolveu se manifestar publicamente pela primeira vez sobre a polêmica que o colocou no centro de boatos com Gracyanne Barbosa, também com 42 anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante a edição mais recente do podcast do "Porta dos Fundos", exibida nesta quinta-feira (23), o ator abordou as especulações envolvendo supostas mensagens íntimas trocadas entre os dois.
Nos últimos dias, a repercussão tomou conta das redes sociais após prints circularem com trechos de conversas atribuídas a João. Em um dos diálogos que viralizaram, ele teria feito declarações ousadas à influenciadora:
“Foi tomar banho? Deixa eu ver sua barriga, tenho muito tesão nela, contraindo as veias. P*ta que pariu, você é muito gostosa.” Em outro trecho, a suposta fala prosseguia: “Quero você andando de quatro na minha casa.”
Apesar de ambos negarem qualquer envolvimento amoroso, o conteúdo reacendeu rumores de um affair. No podcast, João reagiu com franqueza e demonstrou desconforto com a exposição:
“Realmente, aconteceu um negócio chato, e todo mundo viu. Chato para caramba, é triste ser envolvido em polêmica, qualquer uma. É muito um contrassenso, para quem trabalha com as pessoas, falarem de você”, afirmou.
Ao longo da conversa, o ator refletiu sobre a forma como a intimidade pode ser invadida e julgada nas redes sociais.
“Quando você está com tesão, a última coisa que você quer é ser visto. Coisas que são faladas em foro íntimo, ficam em foro íntimo. Atire a primeira pedra quem nunca fez um amorzinho safado na DM. Eu mesmo já fiz alguns chats. A gente tem tesão, transa, fica com tesão à noite. Compra coisas irresponsáveis, faz coisas de noite. A vida é essa, vida que segue, aconteceu, é chato”, desabafou.
Para finalizar, João rebateu críticas que diziam que ele não combinava com Gracyanne — especialmente por conta do físico da musa fitness.
“Isso mostra o que é o preconceito social nos comentários. Tipo: 'Nossa, como é que pode ele com ela?'. Por que como é que pode? Eu poderia ter ficado com ela e namorado ela, sem problema nenhum”, concluiu.
Saiba Mais
- Mariana Morais Val Marchiori faz apelo comovente às mulheres sobre luta contra o câncer de mama
- Mariana Morais Maya Massafera deixa rosto em carne viva e motivo vem à tona
- Mariana Morais Ana Maria deixa programa ao vivo após sentir 'piriri'; veja
- Mariana Morais Após briga com Virginia, Bruna Biancardi se une à Ana Castela em novo projeto
- Mariana Morais VÍDEO: Reação de Capitão Hunter à prisão impressiona autoridades
- Mariana Morais A Fazenda: Namorada de Belo tem suposto affair exposto por peoa