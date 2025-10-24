InícioColunistas#Mariana Morais
João Vicente lamenta conversas íntimas com Gracyanne vazadas

João Vicente lamenta vazamento de conversas picantes com Gracyanne Barbosa - (crédito: Reprodução/Instagram)

João Vicente de Castro, 42, resolveu se manifestar publicamente pela primeira vez sobre a polêmica que o colocou no centro de boatos com Gracyanne Barbosa, também com 42 anos.

Durante a edição mais recente do podcast do "Porta dos Fundos", exibida nesta quinta-feira (23), o ator abordou as especulações envolvendo supostas mensagens íntimas trocadas entre os dois.

Nos últimos dias, a repercussão tomou conta das redes sociais após prints circularem com trechos de conversas atribuídas a João. Em um dos diálogos que viralizaram, ele teria feito declarações ousadas à influenciadora:

“Foi tomar banho? Deixa eu ver sua barriga, tenho muito tesão nela, contraindo as veias. P*ta que pariu, você é muito gostosa.” Em outro trecho, a suposta fala prosseguia: “Quero você andando de quatro na minha casa.”

Apesar de ambos negarem qualquer envolvimento amoroso, o conteúdo reacendeu rumores de um affair. No podcast, João reagiu com franqueza e demonstrou desconforto com a exposição:

“Realmente, aconteceu um negócio chato, e todo mundo viu. Chato para caramba, é triste ser envolvido em polêmica, qualquer uma. É muito um contrassenso, para quem trabalha com as pessoas, falarem de você”, afirmou.

Ao longo da conversa, o ator refletiu sobre a forma como a intimidade pode ser invadida e julgada nas redes sociais.

“Quando você está com tesão, a última coisa que você quer é ser visto. Coisas que são faladas em foro íntimo, ficam em foro íntimo. Atire a primeira pedra quem nunca fez um amorzinho safado na DM. Eu mesmo já fiz alguns chats. A gente tem tesão, transa, fica com tesão à noite. Compra coisas irresponsáveis, faz coisas de noite. A vida é essa, vida que segue, aconteceu, é chato”, desabafou.

Para finalizar, João rebateu críticas que diziam que ele não combinava com Gracyanne — especialmente por conta do físico da musa fitness.

“Isso mostra o que é o preconceito social nos comentários. Tipo: 'Nossa, como é que pode ele com ela?'. Por que como é que pode? Eu poderia ter ficado com ela e namorado ela, sem problema nenhum”, concluiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

