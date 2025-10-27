Neymar prestigia inauguração de obra no CT do Santos ao lado de empresários

O atacante Neymar esteve presente na festa de reinauguração do hotel do Centro de Treinamento Rei Pelé, que celebrou a reforma completa do espaço. O evento reuniu ídolos, elenco atual, dirigentes, convidados e empresários, entre eles Rodolpho Barbosa de Almeida e Fernando Alexandre de Lima, diretores e sócios da empresa responsável pela execução das obras de reforma do local.
O novo design do hotel foi inspirado em padrões internacionais de hospedagem, unindo conforto, tecnologia e praticidade. O projeto incluiu marcenaria de alta qualidade, sistemas de refrigeração otimizados, iluminação quente para criar uma atmosfera mais acolhedora, além de tintas antimofo e resistentes à umidade. Todo o mobiliário e enxoval também foram renovados, garantindo aos jogadores uma estrutura mais adequada para descanso e concentração.
Além de Neymar e de Neymar Pai, estiveram presentes na cerimônia nomes do elenco profissional, como JP Chermont, Gabriel Bontempo, Luan Peres, Bilal Brahimi, entre outros atletas. A primeira-dama Regina Nunes também participou do evento, reforçando a relevância institucional da entrega da obra.
Durante a inauguração, Neymar percorreu os novos ambientes ao lado dos empresários, posando para fotos e interagindo com jogadores e convidados.
“Foi um desafio intenso, com prazos curtos e alto nível de exigência. Mas, acima de tudo, foi uma honra poder contribuir para um espaço que representa tanto para a história do Santos e para o futebol brasileiro”, destacaram Rodolpho Barbosa de Almeida e Fernando Alexandre de Lima.
Com a entrega da obra, o hotel do CT passa a oferecer aos atletas uma estrutura alinhada aos padrões dos grandes centros esportivos do mundo, reforçando o compromisso com a modernização e o bem-estar dos jogadores. O projeto também evidencia a importância da parceria entre o setor privado e o esporte para viabilizar iniciativas de impacto.
