Neymar prestigia inauguração de obra no CT do Santos ao lado de empresários - (crédito: Divulgação)

O atacante Neymar esteve presente na festa de reinauguração do hotel do Centro de Treinamento Rei Pelé, que celebrou a reforma completa do espaço. O evento reuniu ídolos, elenco atual, dirigentes, convidados e empresários, entre eles Rodolpho Barbosa de Almeida e Fernando Alexandre de Lima, diretores e sócios da empresa responsável pela execução das obras de reforma do local.

O novo design do hotel foi inspirado em padrões internacionais de hospedagem, unindo conforto, tecnologia e praticidade. O projeto incluiu marcenaria de alta qualidade, sistemas de refrigeração otimizados, iluminação quente para criar uma atmosfera mais acolhedora, além de tintas antimofo e resistentes à umidade. Todo o mobiliário e enxoval também foram renovados, garantindo aos jogadores uma estrutura mais adequada para descanso e concentração.

Além de Neymar e de Neymar Pai, estiveram presentes na cerimônia nomes do elenco profissional, como JP Chermont, Gabriel Bontempo, Luan Peres, Bilal Brahimi, entre outros atletas. A primeira-dama Regina Nunes também participou do evento, reforçando a relevância institucional da entrega da obra.

Durante a inauguração, Neymar percorreu os novos ambientes ao lado dos empresários, posando para fotos e interagindo com jogadores e convidados.

“Foi um desafio intenso, com prazos curtos e alto nível de exigência. Mas, acima de tudo, foi uma honra poder contribuir para um espaço que representa tanto para a história do Santos e para o futebol brasileiro”, destacaram Rodolpho Barbosa de Almeida e Fernando Alexandre de Lima.

Com a entrega da obra, o hotel do CT passa a oferecer aos atletas uma estrutura alinhada aos padrões dos grandes centros esportivos do mundo, reforçando o compromisso com a modernização e o bem-estar dos jogadores. O projeto também evidencia a importância da parceria entre o setor privado e o esporte para viabilizar iniciativas de impacto.