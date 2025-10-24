Belo evita falar sobre namorada após ela dar calcinha a peão - (crédito: SBT/Record)

Belo marcou presença no evento de lançamento da novela "Três Graças", onde interpreta o personagem Misael, e acabou sendo abordado pela equipe do programa "Fofocalizando", do SBT.

Entre os temas da entrevista, um dos destaques foi a participação de sua namorada, Rayane Figliuzzi, no reality "A Fazenda 17", da Record.

Sem entrar em detalhes, o cantor preferiu destacar o bom momento que vem atravessando. "Estou bem e estou feliz com tudo que tem acontecido na minha vida profissional e pessoal", afirmou o artista, demonstrando tranquilidade diante da exposição.

Questionado sobre o envolvimento de Rayane no reality rural, Belo admitiu que não está acompanhando de perto os acontecimentos do programa.

"Aí você vai me perguntar se eu estou acompanhando o reality [A Fazenda]. Eu não estou acompanhando porque eu não tenho tempo. Estou vendo cortes nas redes sociais", disse ele, com sinceridade.

O motivo da falta de tempo, segundo o cantor, é a agenda apertada que tem enfrentado. Entre compromissos com gravações e shows, Belo revelou estar em ritmo intenso de trabalho.

"Estou gravando a novela todos os dias e já saio direto para os meus shows. Tô fazendo show de quarta a domingo, gravo novela, e vamo que vamo", explicou.

Ao ser questionado diretamente sobre as polêmicas envolvendo Rayane dentro do confinamento, o pagodeiro preferiu manter a discrição e evitou comentar o conteúdo do programa.

"Eu não posso dar palpite sobre o reality, mas tudo que ela tá vivendo lá ela já sabia que seria naquele estilo", finalizou.

Namorada de Belo dá calcinha usada de presente a Will

Um momento íntimo envolvendo Rayane Figliuzzi e Will Guimarães ganhou destaque nas redes sociais após a exibição de uma discussão entre a influenciadora e outros peões no confinamento.

A namorada do cantor Belo se queixou de ter sua privacidade invadida por Creo e outros participantes enquanto se trocava para a festa do fim de semana.

A briga, que foi ao ar em rede nacional, acabou motivando internautas a resgatarem um vídeo anterior em que Rayane aparece entregando, ainda que indiretamente, uma calcinha para Will. Na ocasião, o peão havia pedido uma lembrança caso ela fosse eliminada do programa.

Nas imagens, Rayane diz que só tem "coisa de mulher" entre seus pertences, dando a entender que não teria como deixar algo simbólico. Em seguida, ela larga uma calcinha próxima a Will, que pega a peça e observa por alguns segundos.

A cena repercutiu fortemente nas redes sociais, levantando críticas e preocupações envolvendo o relacionamento da influenciadora com Belo.

“Gente, imagina o Belo vendo uma coisa dessa!”, comentou uma usuária. Outra internauta disparou: “Tudo o que o Belo quer é se livrar dessa Ray”. Já uma terceira ironizou: “O Belo tá pagando as gaia que ele colocou na Viviane Araújo”.

Outros comentários tentaram contextualizar a situação. “Ela viu que ele pegou”, apontou uma seguidora.

“Ele pediu alguma coisa dela se caso ela saísse. Ela disse que só tinha coisa de mulher, daí tirou a calcinha e colocou do lado dele. Ele entendeu que era pra ele e pegou. Ela viu ele segurando e não disse nada. O Belo deve tá achando lindo tudo isso”, escreveu outra telespectadora, descrevendo a cena em detalhes.



