Belo evita falar sobre namorada após ela dar calcinha a peão

Belo marcou presença no evento de lançamento da novela "Três Graças", onde interpreta o personagem Misael, e acabou sendo abordado pela equipe do programa "Fofocalizando", do SBT.
Entre os temas da entrevista, um dos destaques foi a participação de sua namorada, Rayane Figliuzzi, no reality "A Fazenda 17", da Record.
Sem entrar em detalhes, o cantor preferiu destacar o bom momento que vem atravessando. "Estou bem e estou feliz com tudo que tem acontecido na minha vida profissional e pessoal", afirmou o artista, demonstrando tranquilidade diante da exposição.
Questionado sobre o envolvimento de Rayane no reality rural, Belo admitiu que não está acompanhando de perto os acontecimentos do programa.
"Aí você vai me perguntar se eu estou acompanhando o reality [A Fazenda]. Eu não estou acompanhando porque eu não tenho tempo. Estou vendo cortes nas redes sociais", disse ele, com sinceridade.
O motivo da falta de tempo, segundo o cantor, é a agenda apertada que tem enfrentado. Entre compromissos com gravações e shows, Belo revelou estar em ritmo intenso de trabalho.
"Estou gravando a novela todos os dias e já saio direto para os meus shows. Tô fazendo show de quarta a domingo, gravo novela, e vamo que vamo", explicou.
Ao ser questionado diretamente sobre as polêmicas envolvendo Rayane dentro do confinamento, o pagodeiro preferiu manter a discrição e evitou comentar o conteúdo do programa.
"Eu não posso dar palpite sobre o reality, mas tudo que ela tá vivendo lá ela já sabia que seria naquele estilo", finalizou.
Namorada de Belo dá calcinha usada de presente a Will
Um momento íntimo envolvendo Rayane Figliuzzi e Will Guimarães ganhou destaque nas redes sociais após a exibição de uma discussão entre a influenciadora e outros peões no confinamento.
A namorada do cantor Belo se queixou de ter sua privacidade invadida por Creo e outros participantes enquanto se trocava para a festa do fim de semana.
A briga, que foi ao ar em rede nacional, acabou motivando internautas a resgatarem um vídeo anterior em que Rayane aparece entregando, ainda que indiretamente, uma calcinha para Will. Na ocasião, o peão havia pedido uma lembrança caso ela fosse eliminada do programa.
Nas imagens, Rayane diz que só tem "coisa de mulher" entre seus pertences, dando a entender que não teria como deixar algo simbólico. Em seguida, ela larga uma calcinha próxima a Will, que pega a peça e observa por alguns segundos.
A cena repercutiu fortemente nas redes sociais, levantando críticas e preocupações envolvendo o relacionamento da influenciadora com Belo.
“Gente, imagina o Belo vendo uma coisa dessa!”, comentou uma usuária. Outra internauta disparou: “Tudo o que o Belo quer é se livrar dessa Ray”. Já uma terceira ironizou: “O Belo tá pagando as gaia que ele colocou na Viviane Araújo”.
Outros comentários tentaram contextualizar a situação. “Ela viu que ele pegou”, apontou uma seguidora.
“Ele pediu alguma coisa dela se caso ela saísse. Ela disse que só tinha coisa de mulher, daí tirou a calcinha e colocou do lado dele. Ele entendeu que era pra ele e pegou. Ela viu ele segurando e não disse nada. O Belo deve tá achando lindo tudo isso”, escreveu outra telespectadora, descrevendo a cena em detalhes.
Belo falou não só sobre o novo desafio profissional como também da vida amorosa! ????#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/fHot2uuCv9— Fofocalizando (@pfofocalizando) October 23, 2025
