A Fazenda: Discussão entre peoas tem baixaria com partes íntimas

O clima esquentou na sede de "A Fazenda 17" na noite deste domingo (26). Durante o Tribunal Rural — dinâmica de confronto promovida pela produção — Rayane Figliuzzi e Saory Cardoso protagonizaram uma briga intensa, com troca de acusações, gritos e ofensas diante dos demais participantes.

A discussão teve início quando Rayane, namorada do cantor Belo, relembrou um episódio polêmico envolvendo Saory. A influenciadora acusou a rival de ter deixado uma peça íntima com corrimento em um dos banheiros do reality.

"Podre. Até a perereca é podre!", disparou, chocando os colegas de confinamento.

Saory não deixou barato e rebateu com outra acusação, revelando uma suposta conversa privada entre as duas. "Mas a minha ficha é limpinha. Você tá falando coisa minha, eu vou falar de você. Você desabafou comigo que ficou em prisão domiciliar e tudo mais. Você desabafou comigo na baia", respondeu a peoa.

Rayane, por sua vez, não negou, mas questionou o envolvimento de Saory em sua vida pessoal. "E daí? Preciso de você pra quê? Você paga minhas contas? Paga a escola do meu filho?", retrucou, visivelmente exaltada.

Ainda durante a dinâmica, Rayane esclareceu que está respondendo a um processo, mas que não foi declarada culpada pela Justiça.

"Ela veio me apontar inverdades, falando que eu era apaixonada pelo Will. Ela sabe o que eu sinto no meu coração? Falou várias mentiras sobre o Will. O Will não quis ficar com ela e ela veio atacar. Ela não tem argumento para brigar comigo", declarou.

A influenciadora também fez um desabafo sobre sua saúde mental, acusando Saory de ter zombado de seu tratamento psicológico.

"Eu faço terapia até hoje, e ela fica zombando dos remédios que eu tomo todos os dias, como ela também toma. Eu tive depressão profunda, então sempre vou tomar. Ela veio falar como eu vim parar aqui, tendo filho pequeno lá fora. Ela falou do meu relacionamento lá fora", completou.