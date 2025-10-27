Miss Gramado foi coagida por Dado Dolabella a mentir sobre agressões - (crédito: Reprodução/Instagram)

A defesa de Marcela Tomaszewski, namorada de Dado Dolabella, veio a público para se manifestar sobre a polêmica envolvendo o relacionamento do casal. O advogado confirmou oficialmente as agressões sofridas pela Miss.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em comunicado enviado à imprensa neste domingo (26), Diego Candido detalhou o episódio.

“Diego Candido, advogado e defensor de Marcela Tomaszewski, informa que foi constituído na data de hoje (domingo, 26/10/2025), ocasião em que tomou conhecimento das agressões físicas e verbais sofridas por sua cliente na data de ontem (sábado, 25/10/2025), por volta das 10 horas, praticadas por seu ex-namorado Dado Dolabella”, diz a nota.

De acordo com o advogado, Marcela foi coagida pelo ator a negar publicamente o ocorrido. "Na ocasião, a vítima, coagida pelo agressor e sua advogada, resolveu não formalizar a denúncia e ainda gravou um vídeo dizendo que nada tinha acontecido e que o casal estava bem", aponta o comunicado.

A defesa acrescenta que, após o episódio, houve a separação definitiva do casal e que Marcela, agora amparada juridicamente, decidiu denunciar o caso formalmente.

"No entanto, houve a separação de fato ainda ontem e agora, devidamente orientada sobre seus direitos, resolve denunciar a violência de gênero da qual foi vítima. A defesa da vítima está adotando todas as medidas judiciais para que a Justiça seja feita e para que o agressor não permaneça impune, diante da gravidade do fato”, finaliza a nota.

Entenda

Marcela Tomaszewski, de 27 anos, surpreendeu ao anunciar neste sábado (25) o fim de seu relacionamento com Dado Dolabella, de 45, em comunicado à imprensa.

A informação veio acompanhada de rumores sobre uma possível agressão, após jornalistas divulgarem que o casal teria discutido no apartamento da modelo, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.

A notícia rapidamente repercutiu nas redes sociais. No entanto, horas depois, Marcela voltou atrás e negou o término.

A atual Miss Gramado havia confirmado o fim da relação ao portal UOL. Pouco tempo depois, entretanto, surgiu ao lado de Dado nos stories do Instagram para desmentir a separação e minimizar os rumores.

“A gente veio aqui, juntinhos, só para deixar claro que não aconteceu nada do que a mídia está divulgando. Estamos bem e só queremos curtir o fim do nosso sábado tranquilos”, afirmou a modelo. “É isso. Paz, gente, paz. Só amor”, completou o ator.

No domingo (26), a história ganhou um novo capítulo. A influenciadora Rafa Clemente, que afirma ser amiga de Marcela, divulgou nas redes sociais fotos e vídeos que, segundo ela, foram enviados pela própria Miss.

Nas imagens, Marcela aparece com hematomas e visivelmente abalada. Em um dos registros, ela relata ter sido agredida, dizendo: “Eu devo ter merecido isso também, por ter pedido para ti botar menos sal na comida.”

O áudio ainda mostra a voz de um homem, identificado por Rafa como Dado Dolabella, respondendo: “É, foi por isso. Foi por isso.”

Segundo Rafa, as gravações seriam provas de um caso de violência doméstica. A influenciadora pediu que o ator fosse denunciado às autoridades e afirmou que Marcela a procurou em busca de ajuda.

As publicações geraram forte repercussão e reacenderam o debate sobre o histórico de acusações de agressão envolvendo o artista.