InícioColunistas#Mariana Morais
EM FAMÍLIA!

Rafael Cardoso reencontra filhos após desgaste público com Mari Bridi

Ator compartilhou cliques ao lado dos filhos neste domingo (26)

Rafael Cardoso reencontra filhos após desgaste público com Mari Bridi - (crédito: Instagram/TV Globo)
Rafael Cardoso reencontra filhos após desgaste público com Mari Bridi - (crédito: Instagram/TV Globo)

Rafael Cardoso emocionou os seguidores ao revelar, nesta semana, o reencontro com seus dois filhos do casamento com Mari Bridi. O ator passou dois anos e três meses afastado fisicamente de Aurora, de 10 anos, e Valentim, de seis, devido a questões judiciais envolvendo a ex-mulher.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O reencontro aconteceu após um longo período de tensão. Rafael e Mari estiveram juntos por 15 anos, mas se separaram em 2022, em meio a polêmicas.

Um episódio marcante ocorreu em agosto de 2023, quando a mãe de Mari, a jornalista Sônia Bridi, solicitou uma medida protetiva contra o ator. Na ocasião, Rafael foi acusado de invadir a residência da ex-sogra, danificar o carro da família e ameaçar um funcionário.

Atualmente, o ator vive um novo momento. Ele está em um relacionamento com Carol Ferraz, com quem teve a pequena Helena, hoje com um ano e 10 meses.

Pela primeira vez, Rafael compartilhou uma foto ao lado dos três filhos — o clique mostra os quatro sorridentes à beira da piscina, selando esse reencontro aguardado.

"Voltar pros meus filhos foi como acordar de um sonho longo demais. O tempo tentou apagar, mas o amor… o amor tem memória própria. Nos olhos deles, eu vi o mesmo brilho de antes — como se o tempo tivesse parado pra esperar a gente voltar", escreveu ele na legenda.

Em outro trecho, Rafael dividiu como foi a reconexão com as crianças. "Rimos, cozinhamos, pintamos, mergulhamos… e em cada gesto, o reencontro. Eles não cobraram presença, só me deram amor. E ali eu entendi: o coração das crianças não guarda ausência, ele guarda esperança", refletiu.

O relato foi encerrado com uma declaração tocante sobre o vínculo entre ele e os filhos. "Aurora, Valentim e Helena — o que nos une não é o sangue. É algo muito maior: é o milagre de ainda sermos nós, apesar de tudo."

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 27/10/2025 08:40
SIGA
x