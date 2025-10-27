Rafael Cardoso reencontra filhos após desgaste público com Mari Bridi

Rafael Cardoso emocionou os seguidores ao revelar, nesta semana, o reencontro com seus dois filhos do casamento com Mari Bridi. O ator passou dois anos e três meses afastado fisicamente de Aurora, de 10 anos, e Valentim, de seis, devido a questões judiciais envolvendo a ex-mulher.

O reencontro aconteceu após um longo período de tensão. Rafael e Mari estiveram juntos por 15 anos, mas se separaram em 2022, em meio a polêmicas.

Um episódio marcante ocorreu em agosto de 2023, quando a mãe de Mari, a jornalista Sônia Bridi, solicitou uma medida protetiva contra o ator. Na ocasião, Rafael foi acusado de invadir a residência da ex-sogra, danificar o carro da família e ameaçar um funcionário.

Atualmente, o ator vive um novo momento. Ele está em um relacionamento com Carol Ferraz, com quem teve a pequena Helena, hoje com um ano e 10 meses.

Pela primeira vez, Rafael compartilhou uma foto ao lado dos três filhos — o clique mostra os quatro sorridentes à beira da piscina, selando esse reencontro aguardado.

"Voltar pros meus filhos foi como acordar de um sonho longo demais. O tempo tentou apagar, mas o amor… o amor tem memória própria. Nos olhos deles, eu vi o mesmo brilho de antes — como se o tempo tivesse parado pra esperar a gente voltar", escreveu ele na legenda.

Em outro trecho, Rafael dividiu como foi a reconexão com as crianças. "Rimos, cozinhamos, pintamos, mergulhamos… e em cada gesto, o reencontro. Eles não cobraram presença, só me deram amor. E ali eu entendi: o coração das crianças não guarda ausência, ele guarda esperança", refletiu.

O relato foi encerrado com uma declaração tocante sobre o vínculo entre ele e os filhos. "Aurora, Valentim e Helena — o que nos une não é o sangue. É algo muito maior: é o milagre de ainda sermos nós, apesar de tudo."