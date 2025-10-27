Benício Huck surge musculoso e é acusado de usar anabolizante - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um vídeo recente de Benício Huck, filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, viralizou nas redes sociais após o jovem exibir seu físico definido durante um dia praia e sol. Na gravação, o herdeiro surge sendo abordado com um comentário sugestivo sobre sua forma física.

Quem registrou o momento insinuou, em tom de brincadeira, que o jovem estaria usando hormônios para turbinar o corpo: "Caraca, tu não tá puro não", disse, levantando especulações sobre o uso de anabolizantes.

A repercussão foi imediata nas redes sociais, dividindo opiniões entre os internautas. Enquanto alguns defenderam o jovem, alegando que seu corpo pode ser fruto de treino e genética, outros questionaram a mudança física em tão pouco tempo.

“Gente, o menino está crescendo. Ele é um garoto. Todo mundo que fica forte tem que ser anabolizante? Pelo amor de Deus, ele é um jovem magrinho, que se treinar os músculos aparecem rápido", comentou uma usuária.

Outro internauta compartilhou uma experiência parecida: "Não posso falar por ele, mas meu filho tem a mesma idade e em 3 meses meteu o shape! Obs: somos pobres kkkkkkkkkk".

Já entre os que desconfiam da naturalidade do físico de Benício, um seguidor disparou: "Tá iniciando nas bombas claro, mas vai jurar que é alimentação e dedicação né kkkk".

Benício Huck celebrou a chegada de seus 18 anos neste último sábado (25), em uma festa privada no Rio de Janeiro que contou com diversas celebridades.