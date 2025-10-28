Erick Jacquin humilha pão francês do Brasil e é detonado - (crédito: DiaTV/Shuttershock)

Erick Jacquin foi o convidado desta segunda-feira (27) do programa “De Frente com Blogueirinha”, exibido na Dia TV. Durante a conversa descontraída, uma opinião polêmica do chef francês acabou gerando forte repercussão nas redes sociais.

Ao comentar sobre o tradicional pão francês, consumido diariamente em milhares de lares brasileiros, Jacquin não poupou críticas.

“Aqui o pão é ruim. Aquele que chamam de francês é bom? Uma merda. Às vezes eu como porque não tem outra coisa… Moro ao lado de uma padaria e o pão é péssimo”, disparou o jurado do “MasterChef”.

A declaração não foi bem recebida por parte do público, que rapidamente se manifestou em defesa do pão mais consumido do país. Muitos internautas reagiram com bom humor, enquanto outros ficaram indignados com o comentário do chef.

"Você não fala do meu pãozinho tá? Eu amo um pão com manteiga, pão com ovo, pão com queijo, pão puro [risos]", escreveu uma usuária nas redes sociais. Outra completou: "Por que ele não faz o próprio pão então?"

Teve também quem usasse a própria vivência para rebater. "Já comi em pão em várias partes do mundo. E posso afirmar, existem pães maravilhosos,







" target="_blank">mas nenhum supera nosso pão francês com manteiga", garantiu um internauta que relatou já ter viajado bastante.