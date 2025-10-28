Thiago Nigro expõe imagens fortes da filha na UTI e é detonado - (crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta segunda-feira (27), Thiago Nigro emocionou seguidores ao publicar uma imagem delicada segurando a mão da filha prematura, Eloah, durante o período em que ela esteve internada na UTI.

A pequena, fruto de seu casamento com Maíra Cardi, respondeu ao gesto com um aperto carinhoso, transmitindo força e conexão.

Apesar de já ter recebido alta da unidade intensiva, a bebê ainda permanece hospitalizada ao lado da mãe. Maíra atualizou o estado de saúde da filha e tranquilizou os fãs.

“A princesa já está no nosso quarto, graças a Deus. Fiquei angustiada ontem ao vê-la na UTI, mas agora ela está com a gente. O Thiago passa o dia inteiro com ela no colo. Muito obrigada pelas orações. Recebemos muitas orações”, disse a influenciadora.

Antes disso, Maíra havia explicado que a recém-nascida precisou ser levada para a UTI por conta de dificuldades respiratórias. O quadro, segundo ela, exigiu atenção imediata da equipe médica.

No entanto, as imagens compartilhadas por Thiago geraram críticas nas redes sociais. Muitos internautas se mostraram incomodados com o grau de exposição da bebê ainda tão vulnerável.

“Toda vez que vejo esse tipo de exposição com bebês, não consigo deixar de pensar na frieza dos pais em fazer isso por dinheiro. Parte o meu coração ver um serzinho tão puro e indefeso sendo usado dessa forma. É desumano… um serzinho que precisa de proteção sendo exposto sem o menor pudor", lamentou uma seguidora.

"Não filmaria minha neném. Simplesmente daria a informação, pediria sempre muitas orações, mas não precisa mostrar", opinou outra usuária. “Síndrome de Virgínia, expondo a criança desnecessariamente em troca de likes. Que ridículo”, criticou uma terceira.