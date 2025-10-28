César Tralli homenageia funcionária da limpeza e emociona web

Em mais uma de suas interações diárias com o público, César Tralli compartilhou os bastidores do “Jornal Hoje” antes de entrar ao vivo. Na última segunda-feira (27), o jornalista registrou um momento especial ao lado de dona Silvia, funcionária responsável pela limpeza do estúdio da Globo.

No vídeo publicado em seu Instagram, Tralli prestou uma homenagem à colaboradora, destacando o zelo e a importância do trabalho dela para o bom andamento do noticiário.

“Um pouquinho antes do jornal entrar no ar, a dona Silvia dá um trato aqui… que beleza, todo dia a senhora vem, dá esse capricho aqui, olha lá, que maravilha… nós estamos gravando [risos], é vídeo. Esse aqui é o nosso trabalho em equipe.”

Reconhecendo o esforço diário da equipe nos bastidores, o âncora reforçou a gratidão por aqueles que contribuem para que tudo esteja em ordem.

“Eu gosto de mostrar como é o nosso trabalho, mostrar que a gente é grato por todas as pessoas que temos por aqui, firmes e fortes, como a senhora que eu vejo todo dia antes do jornal entrar no ar, um capricho, carinho pra deixar o estúdio todo bonitinho, arrumadinho”, continuou ele.

Antes de finalizar o registro, Tralli fez questão de agradecer pessoalmente à dona Silvia, deixando uma mensagem de carinho e respeito:

“Obrigada, viu, de coração. Deus abençoe a senhora e tudo de bom. O prazer é todo meu, dona Silvia.







" target="_blank">Bonitinha. Não vou atrapalhar, não. Daqui a pouco eu volto. Pega a luva aí.”