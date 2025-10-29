A Fazenda: Namorada de Belo é acusada de trair cantor debaixo do edredom - (crédito: Reprodução/Record)

A décima sétima temporada de "A Fazenda" segue rendendo polêmicas. Durante uma discussão acalorada, Saory Cardoso acusou Rayane Figliuzzi de ter articulado, nos bastidores do reality, para que Will Guimarães formasse um casal com Martina Sanzi — tudo, segundo ela, por medo da reação do namorado, o cantor Belo.

A provocação começou quando Rayane alfinetou Saory: “Will não quis te beijar, né?”. A dentista não deixou barato e respondeu com uma acusação direta de traição: “Estava ocupado beijando debaixo das cobertas. Belo!”.

Na sequência, afirmou que a influenciadora teria tentado esconder seu verdadeiro interesse por Will. “Pedi? Eu não peço nada pra ninguém, não. Todo mundo aqui é maior de dezoito anos. Não mando nem no meu filho de quatro anos”, rebateu Rayane, visivelmente incomodada.

A ex-namorada de Marcello Novaes seguiu no ataque e insinuou que a influenciadora estaria preocupada com um possível término. “Ficou com medo do pé na bunda”, disse, antes de lançar mais uma provocação: “Será que ele [Belo] ainda está com você? Eu acho que não.”

Sem se abalar, Rayane respondeu com firmeza e garantiu que seu relacionamento segue estável. “Belo é muito seguro”, afirmou, rebatendo os rumores de crise e garantindo que continua comprometida com o cantor.

Desde o início do confinamento, o comportamento de Rayane tem gerado comentários dentro e fora da sede. Peões como Saory já levantaram suspeitas sobre a aproximação dela com os homens da casa — especialmente Will Guimarães, com quem ela foi vista em conversas frequentes.

Apesar das especulações, Belo segue apoiando a namorada. No aniversário de Rayane, celebrado recentemente, o cantor fez uma rara homenagem pública nas redes sociais: “Parabéns, minha Bela! Saúde, paz e amor”, escreveu ele, mostrando que, ao menos fora da sede, o clima é de tranquilidade.



