João Gomes fica preso em megaoperação do Rio e faz relato aterrorizante

João Gomes usou as redes sociais, na noite desta terça-feira (28), para relatar o susto que viveu no Rio de Janeiro em meio à megaoperação policial contra o tráfico de drogas. O episódio aconteceu apenas dois dias após o cantor atrair mais de 50 mil pessoas em um show gratuito nos Arcos da Lapa, no domingo (26).

Ainda na capital fluminense, João descreveu momentos de tensão ao se deparar com ruas desertas e movimentação atípica. Segundo ele, tiros foram disparados próximo ao trajeto por onde ele passaria.

“Meu irmão, na saída da locação, eu vim com meu assessor Cláudio e doido, bizarro, velho. Eu saí no carro, veio uma moto assim. A gente não entendeu por que a turma estava pedindo para voltar para o lugar da locação”, contou, em relato no Instagram.

Visivelmente impressionado, o cantor continuou: “Mas dizem que esses caras começaram a atirar do nada, velho. Meu Deus do céu. E a gente, quando pegou as avenidas aqui, as rodovias, deserto, deserto, meu irmão. Que negócio do caramba, velho.”

O susto de João coincidiu com a operação que deixou 64 mortos, entre eles quatro policiais, segundo dados divulgados nesta terça. Em decorrência da violência, ônibus deixaram de circular, aulas foram suspensas, empresas dispensaram funcionários e a prefeitura recomendou que a população evitasse deslocamentos.

Casado com Ary Mirelle, João Gomes é pai de dois filhos, sendo o mais novo nascido em setembro de 2025. Até o momento, ele permanece no Rio, mas não informou se pretende antecipar sua saída da cidade.