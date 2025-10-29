Ana Castela defende Gustavo Mioto após ser supostamente excluída de música

Gustavo Mioto, de 28 anos, usou as redes sociais para esclarecer os rumores sobre uma suposta regravação da faixa Princesa, sucesso em parceria com Ana Castela, sua ex-namorada.

A música, considerada por muitos fãs como o “hino” do ex-casal, fará parte da trilha sonora da novela vertical "Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário", nova produção do Globoplay em que o sertanejo será o protagonista.

Diante da repercussão, Mioto foi direto ao desmentir a informação. “Gente, não existe regravação. Nesse caso, a música será tema do casal da novela. Que são personagens fictícios, que cantarão outras músicas também! E ainda assim, essa versão não será lançada. A única versão da música nas plataformas e oficial é a original que vocês conhecem", escreveu ele no X (antigo Twitter).

A repercussão também chegou ao Instagram, onde Ana Castela, de 21 anos, decidiu se pronunciar ao se deparar com uma publicação sobre o assunto.

Com maturidade, a cantora elogiou o trabalho do ex: “Princesa é linda demais! E não haveria uma outra escolha melhor pra novela. Vai ficar incrível só na voz do Gustavo”, declarou a boiadeira, colocando um ponto final nas especulações.

A faixa integra o projeto Atemporal, lançado por Mioto em 2024, quando ainda estava em um relacionamento com Ana.

O casal anunciou o fim da relação em dezembro do mesmo ano, após um namoro marcado por idas e vindas. Atualmente, Gustavo Mioto está solteiro, enquanto Ana Castela vive um romance com Zé Felipe, também destaque na cena sertaneja.