Vini Jr. tem flerte com influencer exposto após assumir romance com Virginia - (crédito: Reprodução/Instagram)

O namoro entre Vini Jr. e Virginia Fonseca, oficializado na última terça-feira (28), virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Em questão de horas, a publicação conjunta do casal alcançou 11,3 milhões de curtidas e mais de 1,1 milhão de comentários, consolidando-se como um dos maiores engajamentos do ano no Instagram.

Apesar da enxurrada de mensagens de apoio e elogios ao casal, um comentário específico roubou a cena. Maria Eduarda de Souza, que ganhou notoriedade após participar de um vídeo com Kid Bengala, afirmou que o craque do Real Madrid teria interagido com ela pouco antes de assumir publicamente o relacionamento com Virginia.

“Esses dias atrás colocou um olhinho na minha foto ”, escreveu a jovem, insinuando um flerte por parte do jogador.

Anúncio viral

O romance entre Vini Jr. e Virginia foi anunciado em grande estilo. No post que marcou a oficialização do namoro, os dois aparecem em um quarto decorado com pétalas de rosa, balões em formato de coração e uma paleta de cores totalmente dedicada ao vermelho, criando uma atmosfera digna de um filme romântico.

Em apenas 15 minutos, o conteúdo já somava 1,7 milhão de curtidas — reflexo do enorme interesse do público. Além de confirmar o namoro, a publicação também serviu para silenciar rumores que circulavam nos bastidores.

Especulava-se que o atacante estaria evitando assumir Virginia publicamente, especialmente após um registro fotográfico em que ele foi visto escondendo o rosto com um guardanapo ao posar ao lado da influenciadora.