Virginia agora é oficialmente uma WAG após ser assumida por Vini Jr.; entenda - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após oficializar o namoro com Vini Jr. nesta terça-feira (28), Virginia Fonseca passou a integrar, de forma simbólica, o seleto grupo das chamadas “WAGs” — sigla em inglês para wives and girlfriends (esposas e namoradas de jogadores).

O termo, que ganhou destaque durante a Copa do Mundo de 2006, especialmente na cobertura da imprensa britânica, se tornou sinônimo de influência, poder e estilo entre as companheiras dos craques da bola.

Com impressionantes 53,4 milhões de seguidores no Instagram, Virginia agora figura entre os nomes mais influentes do grupo, ficando atrás apenas de Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo, que acumula mais de 71,3 milhões de seguidores na plataforma.

A revelação do namoro com o camisa 7 do Real Madrid aconteceu através de uma publicação conjunta no Instagram, que rapidamente tomou conta das redes sociais.

No post, o casal aparece em um quarto decorado com pétalas de rosa, balões em forma de coração e uma atmosfera inteiramente romântica em tons vermelhos. O impacto foi imediato: em apenas 15 minutos, o post ultrapassou 1,7 milhão de curtidas.

A publicação também serviu para enterrar rumores que circulavam nos bastidores, sugerindo que Vini Jr. estaria relutante em assumir a influenciadora publicamente. Especulações essas que ganharam força após o jogador ser flagrado escondendo o rosto com um guardanapo ao posar para uma foto ao lado de Virginia, durante um momento anterior.