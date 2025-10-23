Após briga com Virginia, Bruna Biancardi se une à Ana Castela em novo projeto - (crédito: Reprodução/Instagram)

Bruna Biancardi está com fogo no olhar mirando em sua nova fase profissional. De acordo com informações do perfil "Condomínio Maria Fifi", a influenciadora deve lançar em breve seu próprio podcast no YouTube.

O que mais chamou atenção foi o nome escolhido para abrir os trabalhos: Ana Castela, atual namorada de Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca.

A decisão de colocar Ana no primeiro episódio gerou burburinho imediato entre os internautas, que enxergaram o encontro como uma possível alfinetada indireta na influenciadora.

A relação entre Bruna e Virginia não é das melhores. As duas protagonizaram uma briga pública após um episódio envolvendo Neymar, com quem Biancardi tem duas filhas. O estopim foi uma ligação feita por Virginia para o jogador no meio da madrugada, o que teria deixado Bruna irritada.

O desentendimento, até então nos bastidores, veio à tona quando ambas trocaram farpas nas redes sociais.

“Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet”, escreveu Bruna, sem papas na língua.