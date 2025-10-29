Robinho tem ataque de estrelismo e pede mudança de penitenciária; saiba motivo! - (crédito: Reprodução/UOL)

Robinho está tentando deixar a Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo, onde cumpre pena por estupro, e pediu transferência para um dos centros de ressocialização localizados em Limeira, Rio Claro ou Bragança Paulista.

A solicitação foi apresentada à juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, corregedora dos presídios da região de São José dos Campos, por seu advogado, Mário Rossi Vale.

Segundo o colunista Ullisses Campbell, o pedido foi feito logo após a magistrada convocar Robinho para esclarecer denúncias de supostos privilégios dentro da unidade prisional — acusações que ele negou.

Embora tenha recebido o requerimento, a juíza informou que cabe à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) analisar esse tipo de transferência. Ainda assim, declarou que não se opõe à mudança, desde que todos os critérios legais sejam atendidos e haja vaga disponível na nova unidade.

O ex-jogador teria confidenciado a funcionários e agentes penitenciários que deseja sair de Tremembé por se sentir incomodado com o assédio constante, com as fofocas entre os presos e a convivência forçada com outros detentos que são conhecidos pelo público.

A Penitenciária II é conhecida como “presídio dos famosos” por abrigar nomes como Alexandre Nardoni, Roger Abdelmassih, os irmãos Cravinhos e Lindemberg Alves.