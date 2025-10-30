Namorada de Dado Dolabella é intimada pela Polícia após negar agressão - (crédito: Reprodução/Instagram)

Marcela Tomaszewski, namorada do ator Dado Dolabella, foi novamente convocada a comparecer à 14ª Delegacia de Polícia, localizada no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A intimação foi confirmada por Thaianne Moraes, delegada responsável pelo caso. “Está intimada a depor novamente”, afirmou ela em contato com o Splash.

A reapresentação da miss à unidade policial faz parte da continuidade das investigações que buscam apurar uma suposta agressão cometida por Dolabella. No primeiro depoimento, a jovem negou ter sido vítima de violência e, por escolha própria, não registrou queixa formal contra o ator.

Embora tenha sido orientada a realizar o exame de corpo de delito após o depoimento inicial, Marcela não compareceu ao Instituto Médico Legal (IML), conforme destacou a Polícia Civil.

A ausência do exame compromete o avanço das investigações, já que o procedimento é considerado fundamental para atestar ou descartar a existência de lesões.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) se pronunciou nesta segunda-feira (28) sobre o caso. A instituição informou que Marcela foi notificada mais uma vez devido a inconsistências apresentadas em sua versão anterior dos fatos.





Entenda

Marcela Tomaszewski, de 27 anos, surpreendeu ao anunciar neste sábado (25) o fim de seu relacionamento com Dado Dolabella, de 45, em comunicado à imprensa.

A informação veio acompanhada de rumores sobre uma possível agressão, após jornalistas divulgarem que o casal teria discutido no apartamento da modelo, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.

A notícia rapidamente repercutiu nas redes sociais. No entanto, horas depois, Marcela voltou atrás e negou o término.

A atual Miss Gramado havia confirmado o fim da relação ao portal UOL. Pouco tempo depois, entretanto, surgiu ao lado de Dado nos stories do Instagram para desmentir a separação e minimizar os rumores.

“A gente veio aqui, juntinhos, só para deixar claro que não aconteceu nada do que a mídia está divulgando. Estamos bem e só queremos curtir o fim do nosso sábado tranquilos”, afirmou a modelo. “É isso. Paz, gente, paz. Só amor”, completou o ator.

No domingo (26), a história ganhou um novo capítulo. A influenciadora Rafa Clemente, que afirma ser amiga de Marcela, divulgou nas redes sociais fotos e vídeos que, segundo ela, foram enviados pela própria Miss.

Nas imagens, Marcela aparece com hematomas e visivelmente abalada. Em um dos registros, ela relata ter sido agredida, dizendo: “Eu devo ter merecido isso também, por ter pedido para ti botar menos sal na comida.”

O áudio ainda mostra a voz de um homem, identificado por Rafa como Dado Dolabella, respondendo: “É, foi por isso. Foi por isso.”

Segundo Rafa, as gravações seriam provas de um caso de violência doméstica. A influenciadora pediu que o ator fosse denunciado às autoridades e afirmou que Marcela a procurou em busca de ajuda.

As publicações geraram forte repercussão e reacenderam o debate sobre o histórico de acusações de agressão envolvendo o artista.