Zé Felipe abandona estilo sudestino e copia estilo de Ana Castela: 'Boiadeiro'

Zé Felipe está de visual novo — e a responsável pela mudança é ninguém menos que sua atual namorada, Ana Castela.
A cantora sertaneja revelou nos stories do Instagram, na quinta-feira (29/10), que deu ao artista um conjunto de roupas inspiradas no estilo country. “Vai ser boiadeiro”, brincou ela, ao mostrar os presentes que incluíam botas de couro.
Desde que anunciou o fim de seu casamento com a influenciadora Virginia Fonseca, o filho de Leonardo vem adotando novos rumos tanto na vida pessoal quanto na imagem pública. Essa transformação se reflete, inclusive, nas escolhas de figurino.
Nos registros publicados por Ana, é possível perceber que o cantor está abraçando de vez um visual sertanejo contemporâneo — composto por calças jeans, cintos com fivelas marcantes e até camisas de camurça com franjas.
Entre os fãs, a mudança tem gerado comentários nas redes sociais. Muitos acreditam que o novo estilo acompanha naturalmente a fase atual do artista, agora ao lado de uma das principais vozes femininas da música sertaneja no Brasil.
A mudança, inclusive, agradou os fãs mais antigos do cantor. "Melhor coisa que ele fez", afirmou uma internauta do Instagram. "O Leonardo deve estar morrendo de orgulho", comentou uma segunda internauta, dando a entender que um conjunto de roupas é motivo de felicidade para o astro sertanejo.
