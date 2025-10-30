Ana Castela relata bebedeira com Zé Felipe: 'Achei que o mundo ia acabar'

Ana Castela começou esta quinta-feira (30) de forma bem-humorada, mesmo após uma noite intensa de diversão ao lado do namorado, Zé Felipe.

A cantora, de 21 anos, apareceu nos Stories do Instagram já pela manhã e arrancou risadas dos seguidores ao dizer: “Bom dia! Achei que o mundo ia acabar ontem, mas por fim não acabou. E tô aqui, tomando cafezinho”.

Na noite anterior, o casal esteve em clima de festa com os amigos Luan Pereira, Victória Miranda e Augusto Dávila. O grupo se reuniu para uma noitada descontraída, regada a espetinho, bebidas e partidas de sinuca, mostrando sintonia e animação até altas horas.

Mesmo com a ressaca dando sinais, Ana manteve o bom humor enquanto seguia para seus compromissos logo cedo.

Dentro do carro, ela gravou um vídeo ao som de uma música sobre ressaca e brincou com o namorado, que aparentava estar bem disposto após a farra: “Não sei o que o Leonardo fez quando teve esse menino”.

Zé Felipe entrou na brincadeira e respondeu: “Resquícios genéticos... E eu doido pra tomar uma”. A boiadeira, como é carinhosamente chamada pelos fãs, não deixou passar: “Nas bolas do teu pai devia ter só álcool, não é possível, está normal.”