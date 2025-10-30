Ex-apresentadora do 'PodDelas' assume romance com jogadora famosa

A ex-apresentadora do "PodDelas", Bruna Unzueta, assumiu publicamente, nesta quarta-feira (29), seu relacionamento com a jogadora de vôlei Gabriela Guimarães. A confirmação veio após semanas de especulações nas redes sociais, alimentadas por detalhes como o uso de colares semelhantes pelas duas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Boo, como é chamada na internet, deu detalhes sobre o romance em entrevista à revista Quem. “Sim, eu e a Gabi estamos namorando e vivendo esse momento de forma leve e natural”, iniciou.

“Estamos juntas há um tempinho, mas sentimos que agora é o momento ideal para falar publicamente. A Gabi é uma pessoa incrível, e tem sido muito bonito compartilhar minha vida com ela. Estamos felizes e acho que isso é o que realmente importa”, declarou.

Antes de engatar o novo romance, Bruna foi casada com Felipe Balaban. Os dois ficaram juntos por sete anos, e o término foi anunciado pelas redes sociais de maneira respeitosa e madura.

“Depois de 7 anos juntos, eu e o Felipe decidimos seguir caminhos diferentes. Sei que muitos acompanharam nossa história com carinho, e por isso achei importante dividir esse momento com vocês”, dizia um trecho do comunicado.

“A vida é feita de ciclos, e este se encerrou de forma amigável. Conto com o respeito de vocês nesse momento, e agradeço desde já todo o carinho e apoio que recebo por aqui”, escreveu ela na época, pegando a todos de surpresa.