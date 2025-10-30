Primeira imagem do filme de Jesse e Shurastey é divulgada e divide opiniões - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Paris Filmes revelou nesta quarta-feira (29) a primeira imagem oficial de Nicolas Prattes caracterizado como Jesse Koz no longa "Minha Vida com Shurastey".

O filme vai narrar a emocionante jornada do influenciador brasileiro que cruzou as Américas a bordo de um Fusca 1978, ao lado do inseparável companheiro de quatro patas, o golden retriever Shurastey.

Na publicação feita pela distribuidora, o público teve um vislumbre de Prattes ao lado de um dos cães que interpretarão Shurastey no cinema, além do próprio Fusca apelidado de Dodongo.

“Primeira foto de Nicolas Prattes (Jesse) e um dos Golden Retrievers que darão vida a Shurastey, com Dodongo, fusca que os acompanhou nessa jornada. A dupla que conquistou corações pelo mundo, em breve ganhará as telonas dos cinemas”, destacou a Paris Filmes.

A produção, no entanto, já começou a gerar discussões antes mesmo da estreia. Jesse Koz e seu cão morreram tragicamente em um acidente de carro nos Estados Unidos, em maio de 2022. O episódio aconteceu na Redwood Highway, no estado do Oregon, e deixou uma comoção nacional.

Nas redes sociais, muitos fãs demonstraram apreensão com o teor dramático do longa. “Com todo o respeito do mundo, mas quem vai ter coragem de dar play nesse filme sabendo o fim terrível que leva?”, questionou uma internauta em um comentário que viralizou. Outro seguidor relembrou: “Se eu chorei assistindo ‘Caramelo’, imagina assistindo esse”.

Ainda assim, há quem esteja ansioso para reviver a história nas telonas. Uma seguidora compartilhou sua experiência pessoal: “Tive a honra de conhece-los pessoalmente e ver de perto o amor e a conexão entre os dois”, iniciou.

“O Jesse respeitava Shurastey absurdamente, não o expunha aos limites dele pelos seus encontros onde arrecadavam verbas para continuar o sonho. A parceria era linda e verdadeira. Um precisava do outro pra sempre e assim foram pra eternidade. Sonharam e realizaram juntos! Mesmo sabendo o fim, sem dúvidas, vai ser lindo ver o sonho do Jesse em um filme sim!”, declarou.