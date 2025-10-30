Mãe de Virginia posa ao lado de Vini Jr. em clique aterrorizante

Margareth Serrão quebrou o silêncio e surpreendeu os seguidores ao surgir, pela primeira vez, ao lado de Vinicius Jr., atual namorado de sua filha, Virginia Fonseca. O registro foi compartilhado na quarta-feira (29/10), diretamente da mansão do craque em Madri, e rapidamente tomou conta das redes sociais, movimentando os fãs do casal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O clique emblemático surgiu em meio a uma festa de Halloween organizada por Virginia, colocando fim aos rumores que circulavam há semanas sobre um possível incômodo da mãe da influenciadora com o relacionamento.
Com um sorriso no rosto, Margareth e o jogador do Real Madrid posaram juntos, encerrando especulações com uma imagem que simboliza aproximação e leveza.
Para prestigiar o evento, Margareth viajou até a Espanha acompanhada dos netos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
A celebração contou com a presença de familiares e amigos íntimos e se destacou pelo capricho nas fantasias: Virginia brilhou fantasiada de Cruella Cruel, enquanto Vini Jr. optou por um look de palhaço mascarado.
Nos stories do Instagram, a mãe da empresária mostrou trechos da comemoração e ainda arrancou risadas ao posar com o atleta. “Adivinha quem é?”, escreveu Margareth, adotando um tom bem-humorado ao compartilhar o momento com o genro famoso.
Margareth Serrão posa separadamente com Vini Jr. e com a mãe do jogador na festa de Halloween em Madri ????— Social1 (@blogsocial1) October 29, 2025
???? Instagram #VirginiaFonseca #ViniJr #Halloween co
digital#digital pic.twitter.com/CodjrMw3aB
Saiba Mais
- Mariana Morais Primeira imagem do filme de Jesse e Shurastey é divulgada e divide opiniões
- Mariana Morais A Fazenda: Rayane se nega a cantar músicas de Belo e peoa dispara: 'Gracyanne sabe todas'
- Mariana Morais Ex-apresentadora do 'PodDelas' assume romance com jogadora famosa
- Mariana Morais Zé Felipe abandona estilo sudestino e copia estilo de Ana Castela: 'Boiadeiro'
- Mariana Morais Theo Radicchi estreia como apresentador no programa Domingo Animado
- Mariana Morais Namorada de Dado Dolabella é intimada pela Polícia após negar agressão