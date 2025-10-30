Maíra Cardi relata crise de pânico após dar à luz à filha: 'Sob aparelhos' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Maíra Cardi usou as redes sociais nesta quinta-feira (30/10), para dividir com os seguidores como tem sido a nova rotina após dar à luz à pequena Eloah. A influenciadora revelou que enfrentou uma crise de pânico no pós-parto e detalhou as dificuldades da primeira noite com a filha recém-nascida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Voltamos para casa, mas estou só o que sobrou! A neném mamou a noite toda, detalhe tenho que passar a noite tirando na bomba para ela mamar. Arrumei Sophia para escola!”, começou ela. Com bom humor, Maíra descreveu o cansaço físico e emocional após o parto.

“Diria que estou sob aparelhos para respirar, mais não tenho nenhum aqui me ajudar (risos)! Tive uma crise do pânico pós-parto pela cesárea e UTI da bebê”, contou, se referindo ao período delicado que viveu com a filha internada.

Mesmo esgotada, a empresária destacou o quanto a maternidade é desafiadora, relembrando o nascimento de seu primeiro filho. “Mais tarde conto essa aventura emocionante da maternidade real! Isso porque tenho todo um apoio enorme, nem sei como sobrevivi com o Lucas aos 17 [anos] e sem condições”, encerrou.

Maíra Cardi choca ao falar sobre possível traição do marido: 'Tacaria fogo nele'

Depois de viver um relacionamento conturbado com Arthur Aguiar, marcado por mais de 16 traições, Maíra Cardi surpreendeu ao comentar como agiria caso passasse por uma nova infidelidade, agora com seu atual marido, Thiago Nigro.

A declaração foi feita durante entrevista concedida ao colunista Leo Dias. Grávida de uma menina, a influenciadora e ex-BBB assumiu que hoje se considera “assumidamente ciumenta”.

A tolerância que um dia existiu já não faz mais parte de sua vida. “Jamais [perdoaria]! Tacaria fogo nele (risos). Não tacaria, mas um pedaço do membro, eu acho que vale perder. Por que não? (risos). Não, eu não perdoaria”, disparou Maíra.

A influenciadora também deixando claro que, embora trate o tema com bom humor, infidelidade não é algo com que ela lida. “Falo jamais, falo para ele com todas as letras: não existe concessão para isso”, reforçou.

Antes, sua postura era diferente diante de possíveis deslizes amorosos. A própria Maíra reconhece que amadureceu com o tempo e, principalmente, ao lado de Thiago.

“Sempre fui o tipo de mulher que falava assim: ‘Se você me trair, o problema é seu, quem perde é você’. Eu não olhava a vida do outro, não queria saber o que ele fazia, deixava solto. Agora, não. Entendi que deixar solto, solto fica. E, mais do que isso, acredito que quem ama cuida. A gente cuida daquilo que ama. Hoje, eu sou uma mulher ciumenta. Nunca fui. Assumidamente ciumenta — e com orgulho”, confidenciou.

Nem mesmo cumprimentos triviais passam despercebidos, de acordo com a própria influenciadora. “[Sou] aquela que identifica de longe, sente um faro que nem sabe explicar, e fala: ‘Não quero um oi para essa mulher’. É nesse nível”, comentou, aos risos.

A intensidade de seus sentimentos, aliás, é assunto recorrente entre o casal. “Às vezes, o Thiago fala: ‘Ai, amor, você está muito abusiva’. E eu respondo: ‘Não tem problema. Sou mesmo, e com orgulho. Pode me chamar assim’”, completou.