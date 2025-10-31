A Fazenda: Namorada diz que alavancou carreira de Belo e vira chacota na web

Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Rayane Figliuzzi virou chacota nas redes sociais nesta quinta-feira (30) após fazer uma declaração ousada sobre seu relacionamento com Belo dentro de "A Fazenda 17". A influenciadora afirmou que a vida do cantor melhorou significativamente desde que os dois começaram a namorar, o que virou motivo de piada entre internautas.
“Olha o tanto que ele progrediu nesse um ano que está comigo. A gente vai mostrando, ele tem o melhor de mim. Só sucesso. Eu tiro o melhor das pessoas. Aqui dentro é tudo ruim, as pessoas são ruins”, disse ela, durante conversa com Will Guimarães e Martina Sanzi.
A fala não passou despercebida e rapidamente virou meme nas redes. Comentários irônicos tomaram conta da web. “Ela tá tentando acreditar na própria mentira”, ironizou um seguidor. Outro escreveu: “Deixa só o Belo saber disso. Que coitada”.
Já um terceiro debochou: “Ela achando que deu uma carreira pro Belo, imagina ser fora da realidade assim”. E ainda teve quem brincasse com a recente aparição do cantor na TV: “Tá explicado dele estar estreando na Globo... Aprendeu a ser um ótimo ator com ela”.
Apesar da repercussão, o relacionamento entre Rayane e Belo parece firme. Discretos desde o início, os dois estão juntos há quase um ano.
Recentemente, o cantor publicou pela primeira vez uma imagem ao lado da amada: na foto, o casal aparece caminhando na praia. “Parabéns, minha Bela. Saúde, paz e amor”, escreveu na legenda, celebrando o aniversário de Rayane.
Dentro do confinamento, a peoa também comentou a respeito da postura reservada de Belo em relação ao namoro. Segundo ela, o artista preferiu não se expor enquanto questões do passado ainda não estavam resolvidas.
“Eu falo para ele: ‘Não quero uma foto comigo, já que você ainda não é divorciado. Você não terminou um relacionamento, um ciclo, para poder me colocar no meio desse ciclo'”, revelou.
