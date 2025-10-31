Mas já? Virginia reclama de vício e expõe primeiro conflito com Vini Jr. - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca mal oficializou o namoro com Vini Jr. e já compartilhou com os seguidores um momento típico da vida a dois.

Em tom bem-humorado, a influenciadora registrou, nesta quinta-feira (30/10), um episódio curioso: o jogador apareceu mergulhado em uma partida de videogame, alheio à presença da namorada. “Enfim, o vício”, brincou ela, sugerindo que aguardava pacientemente o fim da partida.

O relacionamento, que já era alvo de especulações há semanas, foi confirmado publicamente na última terça-feira (28), com direito a publicação conjunta e pedido de namoro registrado em vídeo.

Segundo a assessoria de Virginia, o momento aconteceu durante a quarta viagem da influenciadora a Madri, onde o atleta do Real Madrid reside.

Minutos depois da cena gamer, Virginia atualizou o feed do Instagram com uma sequência de fotos românticas ao lado de Vini Jr. “Registrando aqui esse dia especial em Mônaco”, escreveu na legenda, mostrando cliques apaixonados, momentos com amigos e passeios no Principado.

A influenciadora também revelou que pretende tornar Madri sua segunda casa. A decisão vem após o namoro ganhar força e a rotina de idas e vindas entre Brasil e Espanha se intensificar. A quinta-feira (30) foi dedicada a tarefas práticas. Além do passeio com os filhos, Virginia aproveitou para fazer compras e renovar o guarda-roupa europeu.