Web acusa mãe de Vini Jr. de ignorar mãe de Virginia em evento

O romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr. continua repercutindo fortemente nas redes sociais — e agora, o foco da polêmica recaiu sobre as mães dos dois.

Um vídeo viralizou nesta semana e colocou Fernanda, mãe do jogador, e Margareth Serrão, mãe da influenciadora, no centro de um debate acalorado entre internautas.

A gravação, feita durante uma noite em uma balada, mostra Margareth filmando o ambiente enquanto Fernanda, ao lado, mexe no celular e parece não interagir com a sogra da filha. A cena foi interpretada por muitos como um possível momento de constrangimento ou desentendimento entre as duas.

Com a circulação do vídeo nas redes, os comentários se multiplicaram. “A Margara é gente boa, mas ela força uma amizade com a mãe do Vini que a mulher fica até desconfortável”, opinou uma usuária. Outra internauta reforçou: “Deu pra perceber que ela não foi com a cara da mãe da Virginia”.

Entre as reações, também houve quem ironizasse o tom de voz de Margareth no vídeo. “A voz da Margareth de quem bebeu só um pouquinho [risos]”, brincou uma seguidora, sugerindo que a mãe de Virginia estaria embriagada durante a filmagem.

A situação ainda rendeu especulações sobre o futuro do casal. “A Virgínia já levou a família toda pra casa do cara e está achando que vai ser igual com o Zé, rapidinho esse amor vai acabar”, afirmou um usuário, relembrando o antigo relacionamento da influenciadora com Zé Felipe.

 

Mariana Morais

postado em 31/10/2025 09:36
