Elize Matsunaga vira motorista de aplicativo e é enaltecida por clientes

Após anos longe dos holofotes, Elize Matsunaga voltou a ser assunto nas redes sociais com a estreia da série "Tremembé", produção da Prime Video que mergulha no universo de criminosos célebres do sistema prisional brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A repercussão aumentou após a revelação de que Elize estaria trabalhando como motorista de aplicativo em Franca, no interior de São Paulo.

De acordo com informações do jornalista e biógrafo Ullisses Campbell, a ex-detenta aparece cadastrada no serviço sob o nome Elize Araújo Giacomini e mantém uma nota respeitável de 4,80 estrelas em uma escala de 0 a 5.

A empresa responsável pelo aplicativo confirmou que o cadastro está regular, sem histórico de reclamações de usuários. No entanto, não há confirmação oficial se ela continua atuando ativamente como motorista.

Condenada por matar e esquartejar o marido, Marcos Matsunaga, herdeiro da Yoki, Elize ganhou notoriedade nacional em 2012. O caso, que chocou o país, voltou a repercutir com o lançamento da série que retrata o chamado “presídio dos famosos”.

Atualmente, ela não cumpre mais pena em Tremembé: em maio de 2022, completando dez anos do crime, Elize conquistou o direito de progredir para o regime aberto. Desde sua saída da prisão, sua rotina tem sido envolta em mistério.

As informações mais recentes apontam que, além do trabalho como motorista, Elize também passou por um canteiro de obras, onde teria conhecido um pintor com quem manteve um suposto relacionamento. O casal teria sido visto em bares da cidade, mas não há atualizações recentes sobre o envolvimento.

Filha tinha apenas 1 ano na época do crime



Apesar da liberdade, Elize segue afastada da filha, que tinha apenas 1 ano de idade no momento do crime — e estava no apartamento da família quando o assassinato ocorreu. Após a prisão de Elize e a confirmação da paternidade por exame de DNA, a menina passou a ser criada pelos avós paternos, Mitsuo Matsunaga e Misako Kitano, que a tratam como filha.

A família optou por manter a criança afastada do passado trágico, mas aos 9 anos, ela descobriu a verdade sobre os pais e o crime. Desde então, não há qualquer contato entre mãe e filha.

Os avós, inclusive, abriram um processo na Justiça para retirar o nome de Elize da certidão de nascimento. A decisão sobre um eventual reencontro com a mãe ficará a cargo da jovem, quando completar 18 anos.