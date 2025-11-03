Virginia se despede de Vini Jr. e posta foto sensual coladinha com o craque - (crédito: Reprodução/Instagram)

O casal Virginia Fonseca e Vini Jr. segue chamando atenção nas redes sociais desde que oficializaram o romance, no fim de outubro. Na manhã desta segunda-feira (3/11), a influenciadora publicou um momento íntimo ao lado do jogador do Real Madrid, que embarcou rumo à Inglaterra para cumprir agenda com o clube.

Em um story publicado no Instagram, Virginia surgiu abraçada com o namorado e usou a legenda para se despedir com carinho:

“E hoje ele viaja para jogar. Que Deus acompanhe”, escreveu. Vini Jr. seguiu para Anfield, onde o Real enfrentará o Liverpool, na próxima terça-feira (4/11), pela 4ª rodada da fase de grupos da Champions League.

Enquanto o atacante viaja com o time, Virginia continua hospedada na casa do jogador, em Madri, aproveitando os dias na Europa. O relacionamento, que se tornou público no dia 28 de outubro, tem sido constantemente compartilhado com os fãs — e os dois não economizam nas demonstrações de afeto.

Na semana passada, Vini preparou uma surpresa romântica para a amada, com balões, flores e até alianças, em um gesto que viralizou nas redes. Já no sábado (1º/11), Virginia marcou presença no estádio Santiago Bernabéu, onde acompanhou de perto a vitória do Real Madrid sobre o Valencia.

O visual escolhido para a ocasião também deu o que falar: a influenciadora surgiu com uma produção luxuosa que incluía uma mini bolsa Hermès Kelly azul, modelo de edição limitada avaliado entre R$ 130 mil e R$ 200 mil.