Mãe de Vini Jr. demonstra desconforto ao ser filmada por Virginia - (crédito: Reprodução/Instagram)

O relacionamento entre Virginia Fonseca e Vini Jr. continua gerando repercussão — e, desta vez, as críticas se voltaram para um vídeo compartilhado pela influenciadora envolvendo a mãe do jogador, Fernanda Cristina.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A gravação, postada nas redes sociais de Virginia, mostra a sogra aparentemente desconfortável ao perceber que está sendo filmada, o que levantou um debate entre os internautas sobre limites de exposição e privacidade.

A influenciadora, que soma mais de 40 milhões de seguidores, tem sido constantemente acusada de expor excessivamente sua rotina com a família do craque do Real Madrid desde que o casal assumiu publicamente o namoro no mês passado.

As imagens em que Fernanda tenta se ajeitar ao notar a câmera viralizaram e passaram a ser vistas por muitos como uma invasão de privacidade.

Nas redes, comentários críticos se multiplicaram. “A sogra já não aguenta mais a chata da Virgínia filmando tudo”, escreveu uma usuária. Outra comentou: “A mãe do Vini sempre desconfortável, aí fica se arrumando”.

Houve também quem criticasse o padrão de comportamento da influenciadora: “A mãe e a filha gostam de invadir a privacidade dos outros”, disse um internauta, sugerindo um traço familiar. Alguns seguidores chegaram a questionar a mudança de postura do jogador desde o início do relacionamento.

“Imagina uma família que sempre foi reservada, até o próprio Vini era, e agora está 24h no ar”, apontou uma usuária. “Esse cara se odeia muito pra pegar essa mulher”, comentou outra, reforçando o tom de reprovação.



