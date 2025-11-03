Gustavo Mioto cai no choro em show e fãs apontam indireta à Ana Castela - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor Gustavo Mioto comoveu o público ao se emocionar durante a apresentação de sua nova música, “DNA”, na noite deste sábado (1º/11), em um show realizado em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Visivelmente abalado, o sertanejo chegou a chorar no palco enquanto entoava os versos da canção — que muitos internautas interpretaram como uma possível indireta à ex-namorada Ana Castela. Um vídeo do momento viralizou nas redes sociais e mostra Mioto lutando contra as lágrimas ao cantar o refrão:



“Espero que esteja feliz e forte o bastante pra não vir aqui de novo, me querer por um instante. Espero que as crianças nunca saibam quem eu sou pra não te complicarem com a pergunta que sempre te assombrou: ‘Mamãe, por que cê tinha e não cuidou?’”

A letra da música, carregada de sentimento, logo foi associada ao conturbado relacionamento do cantor com Ana Castela, com quem viveu um namoro marcado por idas e vindas.

Embora Mioto não tenha citado nomes, muitos fãs acreditam que a canção seja um desabafo sincero sobre o fim da relação. Nas redes sociais, internautas saíram em defesa do artista e elogiaram sua entrega emocional.

“Ele transformou a dor em música e chorou no palco. Não por fraqueza, mas por verdade. Sem expor ninguém, só sentiu o que viveu, sincero do início ao fim, até nas lágrimas”, comentou um perfil no X (antigo Twitter).

Outro usuário reforçou: “Acho incrível quem consegue transformar dor em música. Essa me pegou.”