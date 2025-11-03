Maíra Cardi faz relato impactante sobre parto da filha: 'Desmaiada e sem respirar' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mesmo vivendo os dias intensos do puerpério, Maíra Cardi surpreendeu os seguidores ao abrir o coração sobre o parto da filha Eloah, fruto do relacionamento com Thiago Nigro.

Em uma interação nos Stories, a influenciadora contou que viveu momentos de aflição logo após o nascimento da bebê, que precisou ser reanimada pela equipe médica. O desabafo veio no domingo (2), quando Maíra decidiu responder perguntas dos fãs.

Sem rodeios, ela revelou que Eloah chegou ao mundo sem respirar e desmaiada, exigindo ação imediata dos profissionais de saúde. “Quando percebi que teriam que reanimá-la, Deus acalmou meu coração”, contou, ao lembrar do susto.

Segundo ela, a tensão aumentou ao notar que a bebê havia engolido água. Apesar da situação delicada, Maíra optou por manter a calma, principalmente para não alarmar o companheiro. “Eu já estava agoniada, mas não queria passar isso para o Thiago, que estava todo apaixonado e encantado”, lembrou.

Ela descreveu o momento em que segurou a filha nos braços e percebeu que algo estava errado. “Ela estava roxa. Colocaram ela em mim, a cabeça dela caiu para o lado. Eu levantava, e ela caía de novo. Pensei: ‘deu muito ruim’”, relatou, completando que Thiago, encantado com a cena, não percebeu o problema. “Ele disse: ‘nossa, amor, como ela está quietinha’. Claro, ela não estava respirando.”

Maíra então pediu com firmeza para que os médicos agissem: “Olhei para eles e disse ‘pode levar para aspirar’. Eu estava serena, porque tinha certeza de que conseguiriam trazê-la de volta.” A equipe entrou com oxigênio e conseguiu estabilizar a bebê.